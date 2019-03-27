Касым-Жомарт Токаев высказался относительно программы трехъязычия в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался насчет реализации программы трехъязычия в системе образования, передает Kazpravda.kz.
Глава государства высказал свое мнение в ходе обсуждения докладов членов Правительства на совещании с участием акимов регионов.
"Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция, во-первых должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому", – процитировал слова Касым-Жомарта Токаева пресс-секретарь Президента Берик Курмангали в Facebook.
Напомним, в Акорде проходит совещание под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с участием акимом городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.
Ранее, в ходе совещания, Глава государства поручил ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан.
Глава государства высказал свое мнение в ходе обсуждения докладов членов Правительства на совещании с участием акимов регионов.
"Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция, во-первых должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому", – процитировал слова Касым-Жомарта Токаева пресс-секретарь Президента Берик Курмангали в Facebook.
Напомним, в Акорде проходит совещание под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с участием акимом городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.
Ранее, в ходе совещания, Глава государства поручил ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан.