Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»

Президент

Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества продолжилось в формате «ШОС плюс»

Фото: пресс-служба Президента РК

Выступая перед участниками саммита, Президент Казахстана подчеркнул высокую эффективность председательства Кыргызстана в ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Кыргызстан сформировал содержательную повестку, объединив наши усилия, предложения в общую повестку дня под девизом «Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Убежден, итоги Бишкекского саммита придадут новый импульс достижению общих целей, укрепят Шанхайскую организацию сотрудничества как одну из важнейших ключевых опор обеспечения стабильности на евразийском пространстве, – заявил Глава государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выделил общую стратегическую задачу – формирование миропорядка, в котором культ силы и конфронтации уступит место взаимной ответственности, совместному развитию и долгосрочному сотрудничеству.

– Многолетний опыт ШОС убедительно подтверждает, что «шанхайский дух» является образцовой моделью такого взаимодействия на международной арене. Принципы равноправия и консенсуса в деятельности нашей Организации по праву стали «золотым стандартом» успешного развития многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. Поэтому предлагаю зафиксировать ключевые принципы ШОС в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира, – сказал Президент.

По словам Главы государства, масштабные политические и экономические реформы, проводимые в Казахстане в последние годы, стали ответом на современные глобальные вызовы.

– Новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, заложила прочную основу для устойчивого развития Казахстана. Положения Конституции сформировали качественно новую систему государственной власти. Эти преобразования нацелены на укрепление социально-экономической устойчивости и построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Приступил к работе новый законодательный орган – однопалатный Курултай, – сообщил он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег за поздравления по случаю успешной реализации реформ и проведения выборов в Курултай. Он также подтвердил неизменность сбалансированного, конструктивного, миролюбивого внешнеполитического курса Казахстана.

Затем Президент высказал свое видение дальнейшего совершенствования деятельности Организации Объединенных Наций.

– В адрес ООН звучит немало критики. Если эта критика даже отчасти обоснована, однако она не отменяет главного – альтернативы этой Организации не существует. Наша общая задача состоит в укреплении и повышении ее эффективности. Данной цели служит тесное взаимодействие ООН с региональными форматами, включая, конечно, ШОС. Казахстан считает, что Организация Объединенных Наций должна оставаться ядром международной системы, а ее Устав – универсальным фундаментом международного права, – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Казахстан высоко ценит вклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в защиту международного права. По его словам, начавшаяся по инициативе Генерального секретаря реформа должна сделать Организацию более эффективной, сориентированной на результат и сохранить при этом ее универсальный характер, тогда как успех преобразований зависит от политической воли и ответственности государств- членов.

Наряду с этим Президент особо выделил возрастающую роль ответственных средних держав.

– Считаю, они могут и должны содействовать диалогу между различными центрами и выработке коллективных решений. Их позиции и инициативы должны находить отражение в механизмах глобального управления. Казахстан готов активно содействовать этому процессу. Институциональное обновление ООН невозможно без укрепления превентивной дипломатии. Необходимы коллективные усилия для формирования культуры предупреждения конфликтов и мирного урегулирования споров. Следуя этому курсу, в июле текущего года Казахстан поддержал инициативу Китайской Народной Республики, став членом Конвенции об учреждении международной организации по медиации, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, глобальная стабильность все больше зависит от ответственного развития искусственного интеллекта.

– Нужны универсальные правила, раскрывающие созидательный потенциал искусственного интеллекта, предотвращающие его бесконтрольное применение и сокращающие цифровой разрыв. По инициативе Казахстана в Алматы будет создан Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений ЭСКАТО ООН. Центр может и должен способствовать масштабированию передового опыта в интересах, прежде всего, развивающихся стран, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из приоритетов мировой повестки в выступлении была названа водная безопасность.

– Надежный доступ к воде определяет продовольственную, энергетическую, социальную стабильность и экономическое развитие. Однако глобальное водное управление остается фрагментированным. Десятки структур ООН занимаются водной проблематикой, но универсальной межправительственной организации с комплексным мандатом пока не существует. Поэтому Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации под эгидой ООН.

Ее задача – не дублировать действующие механизмы, а координировать усилия, обеспечивать постоянный межправительственный диалог, мобилизацию ресурсов и выработку согласованных решений. Региональным дополнением к этой глобальной инициативе мог бы стать Центр анализа водных проблем ШОС. Рассчитываю на поддержку государств – членов ШОС в создании как Международной водной организации на площадке ООН, так и Центра анализа водных проблем Шанхайской организации сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества имеет все основания и возможности для обеспечения долгосрочного и успешного развития государств на обширной части Евразийского континента.

– Наша общая ответственность – утвердить принципы равной и неделимой безопасности, суверенного равенства и взаимного уважения в качестве неотъемлемой части международных отношений. Уверен, Шанхайская организация внесет свой достойный вклад в строительство более безопасного и устойчивого миропорядка, и Казахстан будет конструктивно работать со всеми государствами-партнерами по Шанхайской организации именно в этом ключе, именно в данном направлении, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #ШОС #выступление

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