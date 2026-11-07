Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН

Президент

Глава государства подчеркнул, что обеспечение стабильности в Центральной Азии отвечает интересам обеих стран

Фото: Акорда

Казахстан поддержит кандидатуру Таджикистана на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2028–2029 годы. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил по итогам переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

На совместном брифинге для представителей СМИ Глава государства отметил близость позиций Казахстана и Таджикистана по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили обеспечению безопасности и устойчивого развития Центральной Азии.

«В рамках переговоров отдельное внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Мы согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Казахстан положительно воспринял выдвижение кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы и, конечно, выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана», – подытожил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о договоренностях по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества. По его словам, регулярные Дни культуры, обмены между представителями творческой интеллигенции и совместные образовательные проекты способствуют укреплению отношений двух стран.

Отдельное внимание уделили подготовке специалистов. Казахстан ежегодно предоставляет студентам из Таджикистана до 100 образовательных грантов. Кроме того, стороны намерены продолжить сотрудничество в сфере военного образования.

«Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между представителями творческой интеллигенции, открытие памятников выдающимся личностям – все это вызывает большой интерес у наших граждан. Мы также подтвердили общее стремление к углублению сотрудничества в сфере образования. Казахстан предоставляет наибольшее количество образовательных грантов в регионе именно студентам из Таджикистана – ежегодно выделяется до 100 мест. Отмечена взаимная готовность к продолжению сотрудничества по линии обучения таджикских военнослужащих в учебных заведениях Казахстана. Для проведения этой работы на системной и долгосрочной основе было подписано межправительственное Соглашение в области подготовки военных кадров», – добавил Глава государства.

В свою очередь Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Он также выразил признательность за вручение ордена Qoja Ahmet Yasaui.

Таджикский лидер высоко оценил социально-экономическое развитие Казахстана и проводимые в стране реформы. По его словам, состоявшиеся переговоры позволили обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и определить дальнейшие направления взаимодействия.

«Считаю, что такая высокая оценка моего скромного вклада в развитие таджикско-казахских отношений является заслугой не только моей персоны, но и всего народа моей страны. Каждый визит в братский Казахстан оставляет у нас новые яркие воспоминания. Нас радуют значительные достижения дружественного Казахстана в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее авторитета на международной арене. Мы высоко оцениваем реформы последних лет, нацеленные на создание прочных предпосылок для дальнейшего гармоничного движения Казахстана по пути прогресса и процветания. Сегодняшние переговоры прошли в русле конструктивного политического диалога, в атмосфере доверия и взаимопонимания. Мы предметно обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Принятое по итогам переговоров Совместное заявление определяет основные направления дальнейшего развития нашего сотрудничества», – сообщил Эмомали Рахмон.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление, определяющее приоритетные направления дальнейшего развития казахско-таджикских отношений.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Таджикистан

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