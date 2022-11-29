Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили в Париже
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Глава государства находится с официальным визитом во Франции.
В Париже состоялась торжественная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом во Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
В начале церемонии глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Затем президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлеклекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.