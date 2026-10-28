Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили в Президентском дворце в Анкаре

Глава государства прибыл в Турецкую Республику с официальным визитом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В честь Президента Казахстана был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж Касым-Жомарта Токаева сопровождала конная гвардия.

Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем начались переговоры глав государств в узком составе.