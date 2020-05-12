Касым-Жомарту Токаеву представили ряд инфраструктурных проектов в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Алматы, ознакомился с планами реконструкции международного аэропорта южной столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Заместитель генерального директора турецкой компании "TAV Airport Holding" Серкан Каптан проинформировал Главу государства о строительстве нового терминала воздушной гавани. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, пассажиропоток – 6 млн человек в год. Ожидается, что терминал будет открыт во 2 квартале 2022 года.
Касым-Жомарт Токаев высказал надежду на то, что после завершения реконструкции аэропорт Алматы станет крупнейшим авиационным хабом в Центральной Азии.
Президенту также был презентован проект строительства транспортной развязки протяженностью 784 метра на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом.
По мнению Глава государства, данный объект позволит улучшить ситуацию на дорогах и сделает комфортнее жизнь горожан.
