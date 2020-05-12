Касым-Жомарту Токаеву представили ряд инфраструктурных проектов в Алматы

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Алматы, ознакомился с планами реконструкции международного аэропорта южной столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



Заместитель генерального директора турецкой компании "TAV Airport Holding" Серкан Каптан проинформировал Главу государства о строительстве нового терминала воздушной гавани. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, пассажиропоток – 6 млн человек в год. Ожидается, что терминал будет открыт во 2 квартале 2022 года.



Касым-Жомарт Токаев высказал надежду на то, что после завершения реконструкции аэропорт Алматы станет крупнейшим авиационным хабом в Центральной Азии.



Президенту также был презентован проект строительства транспортной развязки протяженностью 784 метра на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом.



По мнению Глава государства, данный объект позволит улучшить ситуацию на дорогах и сделает комфортнее жизнь горожан.


Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Совместная борьба с контрафактом
Западные ворота страны
Роль социального предпринимательства
Как сделать бизнес экологичным?
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Знали деды, знаем и мы
На скамейке
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Наука откроет путь
Каменная летопись степи
Счастливы вместе
Ученики завоевали более 1 000 медалей
На огороде «цифра» помогает
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Героический путь Зияды Досбергеновой
Возрождение искусства жырау
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Интриги Первой лиги
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Токаев: ИИ уже стал фундаментальным фактором глобальной эко…
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество разв…
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расшире…
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]