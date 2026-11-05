Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании

В рамках официального визита в Казахстан, Король Абдалла II вручил Президенту Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду Иордании – орден al-Hussain ibn Ali, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Для меня большая честь получить высшую награду Иорданского Хашимитского Королевства. Этот орден носит имя основателя Вашей благородной династии. Его наследие, основанное на чести, вере и преданности своему народу, продолжает вдохновлять многие поколения. Я рассматриваю эту высокую награду не только как признание своих личных заслуг, но прежде всего как свидетельство крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Она является ярким признанием тесных и последовательно укрепляющихся связей между Казахстаном и Иорданией. Я высоко ценю Вашу личную приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», – сказал Глава нашего государства.
Орден al-Hussain ibn Ali учрежден в 1949 году Королем Иордании Абдаллой І бен Аль Хусейном в честь своего отца – шерифа Мекки Хусейна бен Али (1853-1931 гг.), одного из наиболее значимых представителей династии Хашимитов.
Вручение ордена рассматривается как особый знак уважения со стороны Короля Иордании и свидетельство высокого уровня политического доверия.