Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании

В рамках официального визита в Казахстан, Король Абдалла II вручил Президенту Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду Иордании – орден al-Hussain ibn Ali, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Для меня большая честь получить высшую награду Иорданского Хашимитского Королевства. Этот орден носит имя основателя Вашей благородной династии. Его наследие, основанное на чести, вере и преданности своему народу, продолжает вдохновлять многие поколения. Я рассматриваю эту высокую награду не только как признание своих личных заслуг, но прежде всего как свидетельство крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Она является ярким признанием тесных и последовательно укрепляющихся связей между Казахстаном и Иорданией. Я высоко ценю Вашу личную приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», – сказал Глава нашего государства.

Орден al-Hussain ibn Ali учрежден в 1949 году Королем Иордании Абдаллой І бен Аль Хусейном в честь своего отца – шерифа Мекки Хусейна бен Али (1853-1931 гг.), одного из наиболее значимых представителей династии Хашимитов.

Вручение ордена рассматривается как особый знак уважения со стороны Короля Иордании и свидетельство высокого уровня политического доверия.