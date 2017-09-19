Касымов и Дуйсенова прокомментировали "совет" Божко по миграции сельской молодежи

Министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов и министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства прокомментировали высказывание депутата Владимира Божко о необходимости контроля за миграцией сельской молодежи в города, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
По мнению министра Касымова, процесс миграции сельских жителей в города – естественный процесс.
"Миграция – это естественный процесс, ее невозможно остановить", – поделился мнением он.
Журналисты также поинтересовались у министра, сколько было задержано сельских граждан после конфликта на Абу-Даби плаза.
"Там 56 человек, я сейчас не могу точно сказать. Запрос дайте, мы ответим вам. Я не помню", – сказал глава МВД РК, покидая представителей СМИ.
В отличие от своего коллеги глава Минтруда Тамара Дуйсенова дала более развернутый ответ на вопрос о том, насколько целесообразно контролировать поток сельской молодежи, стремящейся в города Казахстана.
"Я не хочу комментировать выступление господина Божко. Я не знаю, на основании чего он это сказал. Я просто хочу сказать, что граждане Казахстана согласно Конституции имеют право свободно переезжать на территории страны, приехать учиться, работать, поехать трудоустраиваться", – сказала министр.
Тамара Дуйсенова отметила, что в рамках программы продуктивной занятости государство поддерживает добровольное переселение граждан с юга на север и для этого предусматриваются социальные пакеты.
"Сегодня, в рамках Концепции миграционной политики на 2017–2021 годы мы предусмотрели дополнительные возможности добровольного переселения граждан. Если раньше мы давали субсидии на переезд, то теперь даем субсидии за съем жилья на 12 месяцев. Если он покупает жилье, то есть возможность предоставления жилищного сертификата. 50 процентов как первоначальный взнос будут предоставлять местные исполнительные органы, 50 процентов – за счет тех средств, которые мы выделяем им как субсидии жилья из республиканского бюджета", – продолжила она.
Отметим, что в рамках госпрограммы также имеется возможность получения земельных участков для развития огородничества или для сельхозназначения.
"Мы расширяем добровольное переселение граждан в те регионы, в те города, в те населенные пункты, которые нуждаются в дополнительных трудовых ресурсах", – резюмировала Тамара Дуйсенова.
