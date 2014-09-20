Каталония проведет референдум о независимости

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Региональный парламент Каталонии принял закон, разрешающий проведение референдума о независимости без согласия Мадрида, сообщает The Wall Street Journal. Власти Испании называют принятый документ неконституционным.
За принятие закона проголосовали 106 депутатов, 28 высказались против. Ожидается, что принятый сегодня закон будет опубликован в ближайшие дни. После этого президент Каталонии Артур Мас собирается подписать декрет о назначении референдума на 9 ноября.
Власти Испании уже пообещали заблокировать референдум, называя его неконституционным. Они ссылаются на положение конституции страны, которое гласит, что любой вид голосования по независимости подразумевает участие в нем всех испанцев. Испанское правительство собирается оспорить правомерность нового закона Каталонии в Конституционном суде страны.
Голосование в парламенте Каталонии состоялось через день после референдума
о независимости Шотландии. По его итогам, 55,3% жителей региона высказались против независимости от Великобритании.
В этой связи Мас не считает, что итоги референдума в Шотландии ставят крест на возможной будущей независимости Каталонии. "Возможно, именно Каталония будет первой. Все, что мы хотим, так этот иметь шанс проголосовать", – приводит слова президента Каталонии The Gardian.