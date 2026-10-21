Катар и Израиль: о чём договаривался Касым-Жомарт Токаев в Баку

На этой неделе Касым-Жомарт Токаев провёл серию встреч, которые затронули сразу несколько направлений внешней политики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

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В Баку на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Глава государства встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

На следующий день в Ереване Президент выступил на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17. Экономические переговоры и экологическая повестка в эти дни дополнили друг друга. В обоих случаях Казахстан выступил с конкретными предложениями и результатами.

Катар: энергетика и инвестиции

Встреча с Эмиром Катара была посвящена укреплению многопланового партнёрства между двумя странами. Особое внимание стороны уделили реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Основу нынешнего сотрудничества заложили договорённости Главы государства и Эмира, достигнутые весной 2024 года. Тогда Казахстан и Катар подписали коммерческие документы на 17,6 млрд долларов. Премьер-министр Олжас Бектенов назвал этот пакет беспрецедентным по объёму.

В него вошли строительство газоперерабатывающих заводов, газопровода Актобе – Костанай и второй нитки магистрали Бейнеу – Бозой – Шымкент. Катарские инвесторы участвуют также в проектах парогазовой и гидроэлектростанции, а также предприятий глубокой переработки зерна и молока. Эти проекты нацелены на газификацию северных регионов и укрепление энергетической безопасности страны.

Израиль: диалог набирает темп

С Президентом Израиля Касым-Жомарт Токаев обсудил развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Глава государства отметил, что апрельский визит Ицхака Герцога в Астану придал отношениям значительный импульс. Израильский лидер приветствовал вступление Казахстана в Совет мира, назвав его важным вкладом в укрепление мира и стабильности.

Отношения двух стран в последний год заметно оживились. В ноябре прошлого года Казахстан присоединился к Соглашениям Авраама, а в январе стороны подписали соглашение о безвизовом режиме. Во время визита в Астану Ицхак Герцог говорил о намерении утроить товарооборот между странами.

Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил позицию Казахстана о деэскалации и урегулировании конфликтов исключительно дипломатическими средствами. Открытый диалог одновременно с Катаром и Израилем показывает, что Астана остаётся надёжным собеседником для стран с разными интересами в регионе.

Природа как часть Конституции

В Ереване Президент рассказал, что новая Конституция Казахстана закрепляет воспитание высокой экологической культуры как один из основополагающих принципов. Бережное отношение к природе становится обязанностью граждан, а охрана окружающей среды целью государства.

Отдельно Глава государства остановился на общенациональной инициативе «Таза Қазақстан». По его словам, она постепенно превращается в национальную идеологию, которая формирует мировоззрение и образ жизни казахстанцев.

Численность сайгаков в Казахстане достигла 4,7 млн особей. В начале века степная антилопа находилась на грани исчезновения. Как отметил Президент, сегодня в республике обитает подавляющая часть мировой популяции этого вида.

Популяция снежного барса после критического спада конца прошлого века выросла примерно до 190 особей. Большая часть его ареала находится на охраняемых природных территориях.

В июле туранский тигр впервые за 70 лет был выпущен в дикую природу Казахстана. Проект реализуется вместе с ПРООН, Всемирным фондом дикой природы и другими партнёрами. С чешскими, немецкими и венгерскими специалистами страна восстанавливает популяцию лошади Пржевальского.

Каспий и общая ответственность

Особую тревогу Президент выразил за судьбу Каспийского моря. Когда-то в нём обитало около миллиона тюленей.

За последнее столетие их численность сократилась примерно до 270 тысяч особей. Глава государства призвал все прикаспийские государства и международное сообщество активизировать совместные меры по сохранению экосистемы моря. «Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море постигла та же участь», – сказал он, напомнив о трагедии Арала.

Казахстан предложил создать Международный фонд защиты редких видов и сохранения биоразнообразия и пригласил зарубежных партнёров присоединиться к нему. Страна также готова разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии.

Президент продвигает важный посыл, который стоит принять и другим лидерам. Природе всё равно, где проходят границы, и в одиночку ни одна страна Каспий не спасёт и пустыню не остановит. Касым-Жомарт Токаев это хорошо понимает и зовёт соседей и партнёров двигаться дальше вместе.

Глава государства напомнил, что опустынивание и нехватка воды угрожают стабильности во всём мире, и попросил ставить экологию выше политических разногласий. Совместная работа сегодня поможет уберечь регион от больших экологических проблем в будущем, и пример Арала показывает, чем грозит промедление.