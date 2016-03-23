Катар корректирует планы на ЧМ-2022 в связи с низкими ценами на нефть

Футбольные болельщики, которые приедут в Катар на ЧМ-2022 по футболу, смогут поселиться в шатрах в пустыне, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz.
Из-за низких цен на нефть и падения доходов в арабской стране не успевают построить необходимое количество гостиниц. В заявке на проведение первенства Доха взяла на себя обязательство предоставить не менее 55 тысяч новых номеров, однако сообщается, что к мировому первенству будут готовы лишь 46 тысяч комнат. Сами организаторы считают, что расселение в палатках позволит болельщикам почувствовать гостеприимство в восточном стиле. Некоторых гостей могут даже поселить в круизных лайнерах, пришвартованных вдоль побережья.