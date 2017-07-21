Катар внес поправки в законы против терроризма

Катарские власти после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.
Обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.
Напомним, в начале июня 10 стран Ближнего Востока и севера Африки обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения. На такие меры пошли в Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемене, Ливии, Мавритании, Маврикии, Бахрейне, Египте, Мальдивской Республике и на Коморских островах.
В свою очередь власти Катара назвали неоправданным решение арабских стран о разрыве дипотношений.
Впоследствии арабские страны передали Дохе перечень из 13 требований, которые нужно выполнить для прекращения эмбарго и нормализации отношений.
Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.
Обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.
Напомним, в начале июня 10 стран Ближнего Востока и севера Африки обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения. На такие меры пошли в Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемене, Ливии, Мавритании, Маврикии, Бахрейне, Египте, Мальдивской Республике и на Коморских островах.
В свою очередь власти Катара назвали неоправданным решение арабских стран о разрыве дипотношений.
Впоследствии арабские страны передали Дохе перечень из 13 требований, которые нужно выполнить для прекращения эмбарго и нормализации отношений.