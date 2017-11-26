Катастрофа на переезде под Жанаозеном: погибли 9 человек
Тепловоз и пассажирская "ГАЗель" столкнулись на железнодорожном переезде в поселке Тенге – пригороде Жанаозена в Мангистауской области, по уточненным данным погибли девять человек, еще 27 получили травмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал "ЛАДА".
Следственной группой прокуратуры Жанаозена установлено, что в ДТП пострадали 36 человек. Девять из них скончались. Еще 27 человек, как ранее сообщали в больнице, госпитализированы. Восемь человек в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. Среди пострадавших трое детей.
"По факту столкновения материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, (...) повлекшее смерть двух или более лиц), а также по части 3 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц)", – сообщил представитель прокуратуры Жанаозена.
Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. Тепловоз столкнулся с автомобилем "ГАЗель". Предварительно представители правоохранительных органов сообщали о шести погибших, затем данные были уточнены.
В пресс-службе АО "КТЖ – Грузовые перевозки" заявили, что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Специальная комиссия АО "НК "КТЖ" расследует причины происшествия.