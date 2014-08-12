Катастрофа в Чили привела к землетрясениям в Антарктиде

Технологии
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Марат Манаспаев

Результаты своего исследования, посвященного этому вопросу, ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience, а кратко с ним можно ознакомиться на сайте sciencemag.org.

Геофизики нашли в данных антарктических станций свидетельства того, что сейсмические волны от землетрясения в Чили стали причиной ледотрясений — разрывов и сдвигов ледяного покрова — на южном материке. Ранее ученые не подозревали, что волны от землетрясений могут распространяться так далеко.

Исследователи искали следы только поверхностных волн. Другие волны, распространяющиеся, например, в мантии, специалисты не искали.

В геофизике выделяют несколько поверхностных типов волн, определяющих динамику землетрясения. Сейсмографы в Антарктиде, по словам исследователей, зафиксировали только один тип — акустические волны Рэлея. Такие волны распространяются вблизи поверхности твердого тела рядом с его внешней границей (воздухом или вакуумом).

Волны Рэлея геофизики заметили на 12 из 42 антарктических станций, которые в течении шести часов снимали сейсмические данные во время землетрясения в Чили. Ученые не определили закономерности в их географической локализации, однако предположили, что они наиболее сильно проявляют себя там, где у материка тонкий ледяной покров.

В дальнейшем геофизики планируют исследовать другие данные о землетрясениях, которые могли оказать влияние на сейсмологию Антарктиды, а также использовать GPS для обнаружения сдвигов льда на материке.

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