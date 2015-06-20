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Катастрофическая засуха
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП
По его данным, отсутствие дождей губит рисовые плантации во всей стране, в том числе и в регионах Хванхэ и Пхенан – основных производителях этой культуры. С середины 1990-х годов, как сообщает РИА «Новости», северокорейское сельское хозяйство не раз страдало как от сильных наводнений, так и от засухи. Западные СМИ сообщали, что за это время в стране от голода скончались сотни тысяч человек.

Затратное дело – война
Военные конфликты обходятся мировой экономике в 13% ее ВВП, а это составляет около 14 трлн долларов, сообщается в ежегодном отчете международной группы экономистов и социологов, составляющих Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index).
Одной из основных причин увеличения финансовых потерь от войн и противостояний составители Индекса-2015 видят в росте затрат на адаптацию и содержание беженцев и несколько выросшем количестве гражданских конфликтов на планете. При этом особо подчеркивается, что уменьшение числа «горячих точек» является критически важным для восстановления мировой экономики.
Глобальный индекс миролюбия рассчитывается с 2007 года. Он учитывает как внутренние факторы, например уровень насилия в стране и преступность, так и внешние: международные отношения государства, расходы на военные нужды и другие параметры.

Плачевный рекорд
Более 60 млн человек – рекордное число за всю историю – были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и преследований в 2014 году, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно отчету, в 2014 году каждый день число беженцев, перемещенных лиц или лиц, нуждающихся в политическом убежище, увеличивалось на 42,5 тыс. человек, что в 4 раза больше, чем в 2010 году.
«Мы являемся свидетелями структурного изменения, неконтролируемого перехода в эру глобального охвата вынужденных перемещений», – приводятся в отчете слова верховного комиссара по делам беженцев Антонио Гуттереша.
По данным, приведенным в документе, за последние пять лет в разных регионах мира началось по меньшей мере 15 новых конфликтов, 8 из которых развернулись в Африке (Кот-д`Ивуар, Центральноафриканская Республика, Ливия, Мали, северо-восточная Нигерия, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Бурунди), 3 на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак, Йемен).
В соответствии с отчетом, на который ссылается РИА «Новости», число перемещенных лиц в Европе в 2014 году увеличилось на 51%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – на 19%, в Центральной Африке – на 17%, в Азии – на 31%, на американских континентах – на 12%.

За брань – в тюрьму
Власти Объединенных Арабских Эмиратов установили жесткие наказания для людей, ругающихся в Интернете. Об этом сообщает The Daily Mirror.
Отныне оскорбление в Интернете приравнивается к киберпреступлениям. Гражданам ОАЭ за него грозит наказание в виде тюремного заключения и денежного штрафа до 250 тыс. дирхамов (около 67 тыс. долларов), а иностранцев могут выслать из страны.
Первой жертвой нового закона стал гражданин Эмиратов, пославший «оскорбительные слова» коллеге через приложение WhatsApp. Первоначально суд приговорил его к штрафу в 780 долларов, но Верховный суд в Абу-Даби отменил это наказание как слишком мягкое. Теперь по его делу назначат новые слушания.
В июне 2012 года «за богохульные речи, поношение религии и правителей Королевства» был арестован саудовский журналист и блогер Рауф Бадави. В мае 2014 года его приговорили к десяти годам заключения, штрафу и тысяче ударов плетью.

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