​Категорическое осуждение

Как отмечается в распространенном МИД РК сообщении, 6 января 2016 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении успешного испытания водородной бомбы. В связи с этим Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006 год), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013).

«Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV Договора о все­объемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения и глобальной безопас­ности в целом, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира по обеспечению вступления ДВЗЯИ в силу», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и призывает КНДР отказаться от ядерных амбиций и безотлагательно возобновить переговоры по ядерной проблеме в шестистороннем формате с участием Китая, России, США, Республики Кореи и Японии.

Залогом глобальной безопасности является избавление мира от ядерного оружия, о чем постоянно заявляют наша страна и Президент Нурсултан Назарбаев­, призвавший сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке, отмечается в официальном сообщении.