Категорий преступлений для рассмотрения судами присяжными станет больше в Казахстане

Сенат
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента РК на пленарном заседании  принял поправки по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов, поправки по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, разработаны во исполнение Послания президента РК.

На данный момент присяжные могут рассматривать 14 составов уголовных правонарушений. С 1 января 2023 года вводятся в действие положения об отнесении к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей 35 составов уголовных правонарушений.

«То есть все дела об особо тяжких преступлениях», - пояснил представитель Верховного суда.

Кроме того, с 1 января 2024 года поправками расширяется количество составов преступлений не только по особо тяжким, но и другим категориям преступлений, подсудных присяжным. Таких дел будет 43. Введение в действие предусматривается с 1 января 2024 года.

«Суд присяжных в Казахстане существует уже 15 лет. Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10 процентов от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2 процента. По делам, подсудных суду присяжных, качество досудебного расследования стало лучше, в судебном разбирательстве стороны более активны. Предлагается расширить подсудность дел с участием присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений», - сказал Абдрашит Жукенов.

По его словам, эти составы предусматривают: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшую тяжкие последствия, незаконную охоту, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

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