Категорию получателей жилищных сертификатов расширят в Нур-Султане

Общество
В столице планируется расширить категорию получателей жилищных сертификатов. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, сообщает Kazpravda.kz.

"Если ранее в списке были только неполные семьи, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, то сейчас включим в перечень все категории социально уязвимых слоев населения. В том числе, детей-сирот. На приёмах граждан одним из основных вопросов является жильё. Неоднократно лично встречался с детьми-сиротами, которые поднимали данный вопрос", - написал Кульгинов в Instagram.

По его словам, проект документа по расширению перечня категорий будет вынесен на ближайшую сессию маслихата. После завершения нормативно-правовых процедур закрепят новый список категорий получателей. Жилищные сертификаты выделяются в размере 1 млн тг, их также можно будет использовать для участия в проекте "Шаңырақ" (5-10-20).

"Таким образом, в список получателей, помимо ранее утверждённых, также войдут дети-сироты, инвалиды I и II группы, пенсионеры, ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, семьи погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы. Также лица, лишившиеся жилья в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, ветераны боевых действий на территории других государств, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи и т.д", - перечислил градоначальник.

По поручению Главы государства в текущем году объем строительства доступного жилья увеличили втрое, отметил он.

"Кроме того, совместно с КИК расширили категорию получателей соцквартир. В текущем году на 1 тыс. квартир помимо врачей и учителей могут претендовать соцработники, полицейские, деятели культуры и спорта", - добавил Алтай Кульгинов.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]