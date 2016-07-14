​Катер – на воду!

Как рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Валиев, катер оснащен современными средствами связи и навигации, обладает улучшенными характеристиками мореходных качеств, способен развивать высокую скорость и в открытом море, и на мелководье.

Поздравляя заводчан с завершением очередной большой работы, заместитель акима области Игорь Стексов отметил, что предприятием выбрано верное направление совершенствования качественных показателей. Для этого проведена модернизация технологических линий.

Прочные связи сложились у зенитовцев с заказчиком. По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК капитана первого ранга Серика Бурамбаева, благодаря грамотной и слаженной работе отечественных кораблестроителей, нацеленной на выпуск наукоемкой и высокотехнологичной продукции, на Каспии успешно охраняются государственные и экономические интересы суверенного Казахстана.

Примечательно, что построенный в год 25-летия Независимости страны катер – 25-е по счету судно уральских корабелов. Перед сдачей заказчику ему предстоят заводские, ходовые и приемные испытания.