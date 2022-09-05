Катер насмерть сбил плававшую в Иртыше павлодарку

Женщина утонула после наезда катера на Иртыше в городе Павлодаре. О несчастном случае спасателям сообщили очевидцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, 3 сентября 40-летняя женщина решила искупаться на пляже Ямайка, но её сбил катер.

Обстоятельства несчастного случая очевидцы сообщили спасателям и волонтёрам отряда VITA.

По данным ДЧС, поисками тела в тот же день занялись 5 человек из оперативно-спасательного отряда на двух лодках.

Не нашли тело ещё одного утонувшего павлодарца. Несчастный случай произошёл в районе села Кенжеколь. Как рассказали в поисковом отряде VITA, 5 сентября во время рыбалки упал с обрывистого берега в реку и утонул 27-летний тренер детской футбольной команды. Его тело ищут 4 спасателя на двух лодках.