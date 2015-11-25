​Каток «Медеу» дарит радость

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

А вот как раз о новых мировых рекордах, кажется, новостей с «Медеу» больше поступать не будет никогда. Здесь давно поняли, что накрывать ледовую арену крышей (или, как говорят строители, кровлей) нет никакого резона. А значит, сюда на соревнования больше не при­едут великие мастера высоких скоростей, разве что заглянут на какую-нибудь юбилейную экскурсию...

Открытый же каток «Медеу» ниспослан нам именно в таком виде – ярком, солнечном, продуваемом всеми ветрами, с чистейшим горным воздухом. Таким он и останется для потомков – теперь уже фабрикой здоровья для сотен и тысяч горожан, на радость туристам со всего мира.

В этом плане рекорды на «Медеу» и в настоящее время нередки. Например, с каждым годом в массовых катаниях принимают участие все больше и больше поборников здорового образа жизни. Их уже несколько сотен тысяч за сезон. Последний рекорд из этой серии был установлен совсем недавно. Здесь за один сеанс (а это четыре часа) знаменитый лед опробовали более четырех тысяч посетителей.

Экскурсию по такому знакомому и совершенно, как оказалось, неизвестному катку для нас провели главный инженер «Медеу» Алексей Вараганов и менеджер по спорту Джамиля Ильяшева. Первый пункт – машинный зал с морозильными установками. Казалось, все пылинки с мощных котлов и труб здесь были заблаговременно сдуты, но идеальная чистота наведена явно не для показухи, а в обычном, штатном режиме.

Последнюю реконструкцию каток претерпел к 7-м зимним Азиатским играм, а в плане мощности ледовых установок тогда много было потеряно. К примеру, в советские времена лед на «Медеу» могли залить и в самое пекло, в разгар лета. Так, в принципе и случалось, когда надо было показать генсеку ЦК КПСС и всему остальному человечеству, что такое сила рук и воли нашего рабочего класса и инженерного ума: в сентябре 1973 года на спешно, но качественно залитом катке свое мастерство высокому гостю демонстрировали чемпионы мира по фигурному катанию Ирина Роднина и Александр Зайцев.

Сейчас на катке таких мощных холодильных установок нет, еще при уличных +16 градусах Цельсия лед здесь «сварят», а уже при +18 могут и не «сварить». По мнению специалис­тов, всему есть объяснения. И главное – экономическое: столь гигантские, как прежде, энергозатраты катку будут неподъемны. Да и излишни, памятуя о том, что чуть ли не круглогодичные тренировки и большие соревнования на «Медеу» давно не проводятся, а шести месяцев для массовых катаний жителям Алматы должно хватать с лихвой.

Интересно было во время подготовки катка к массовым катаниям узнать у специалис­тов, в каком порядке и какими машинами, тракторами и комбайнами чистится арена, как производится стружка льда. А затем нас повели в пункт проката инвентаря, где на полках своих «скороходов» дожидались 2,5 тыс. пар новеньких коньков. Сюда же, под трибуну, из музея катка «Медеу» не так давно были перенесены старинные коньки и кубки, медали и клюшки для хоккея с мячом и шайбой, значки, буклеты и многое другое. Оказалось, что открытый несколько лет назад музей был малопосещаемым, зато теперь ситуация изменилась.

Завершился день открытых для журналистов дверей брифингом с участием генерального директора высокогорного катка «Медеу» Ержана Еркинбаева. Он опроверг утверждение о том, что буквально все на катке теперь платно и дорого. Есть группы занимающихся, которые вообще ничего не платят: это воспитанники конькобежных ДЮСШ и ветераны казахстанского хоккея с мячом, регулярно проводящие здесь тренировки.

Летом на «Медеу» можно будет кататься на роликовых коньках. А что касается большого спорта, то, конечно же, предстоящей зимой здесь будут проводиться календарные республиканские соревнования по скоростному бегу на коньках, а в середине февраля 2016 года пройдет шестой заключительный этап чемпионата мира по ледовому спидвею.

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