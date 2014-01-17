Каток надежды и радости

День выдался на редкость морозным, но привыкшие к природным капризам некоторые жители Алматы уже с раннего утра готовились к торжественному и долгожданному событию. Вот уже вторую зиму подряд на месте некогда заросшей диким кустарником площадки с покосившимися от времени детскими качелями проходит открытие ледового сезона в одном из тысяч городских дворов. Несмотря на крепчавший с каждым часом мороз, праздничную атмосферу создавали не только аромат готовящегося в огромном казане плова с дымком и танцевальная музыка, но и радостный блеск в глазах детей и взрослых, объединившихся отныне в одну большую команду победителей.

Для смелых и задиристых мальчишек локальные победы в жестких хоккейных баталиях – закалка характера и предтеча их будущих громких побед во взрослой жизни. А они, в этом нет ни капли сомнения, обязательно придут. Потому как с раннего детства их активная жизненная позиция строится на добрых и правильных примерах своих родителей, которые, в свою очередь, тоже одержали сегодня победу в борьбе с равнодушием, безразличием и серостью. А ведь сделать над собой усилия на пути к добрым делам, как оказалось, совсем не трудно. Надо только захотеть. Два года назад светлая идея о создании в своем дворе ледовой площадки пришла в головы обычной семейной пары – Анны Шелеповой и Алексея Кузнецова, воспитывающих двоих детей.

– Поначалу нам пришлось столкнуться с непониманием окружающих, мол, зачем вам все это нужно? – вспоминает сегодня Анна. – И в этом была самая большая сложность – переломить сознание людей, заставить их поверить в чистоту наших намерений и убедить в том, что изменить мир вокруг себя под силу каждому…

Информация о катке быстро разлетелась по социальным сетям. К счастью и удивлению Анны и Алексея, откликнулось большое количество совершенно незнакомых людей, ставших для них не только единомышленниками, но и друзьями. Видя, с каким упорством их двор расчищают от мусора и сухостоя, к делу подключились поначалу скептически настроенные соседи. Сегодня они знают друг друга не только в лицо, но и вмес­те отмечают на катке семейные праздники и торжества. Так получилось, что маленькая затея вылилась в большое дело, сплотившее вокруг себя многих алматинцев, среди которых оказался и 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Ажмурат Жармуханов.

– Вы были на открытии катка в прошлом году? – спрашивает нас Ажмурат-ага. – Я сам тогда катался на коньках. Не удержался, чтобы не прийти и в нынешнем году. Ледовая площадка в этом дворе – достойный пример того, что не надо требовать все от государства, можно и самим сделать что-то для себя и окружающих…

Не остались в стороне и представители власти – присутствовавший депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сейдуманов попросил зачислить его запасным игроком в эту дружную команду единомышленников, любящих свой город, а депутат Алмалинского районного маслихата Кусман Шалабаев второй год подряд дарит детям новогодние подарки. На днях позвонил один частный предприниматель, который предложил выделить столько яркой и качественной краски, сколько потребуется для благоустройства всей прилегающей территории. А «Миссис Казахстан», многодетная мама и просто красавица Виктория Моминбаева, сделала крупный денежный взнос, который пошел на установку системы яркого, но экономного освещения площадки.

И самое интересное, как утверждают в один голос родители, школьная успеваемость их детей заметно улучшилась! Каток стал незаменимым мотиватором: получил двойку – сиди дома!

Уак МАНБЕТЕЕВ

фото Бориса БУЗИНА