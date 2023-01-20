Кавендиш в «Астане»

«По-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонял по трассам вмес­те с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вмес­те с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его. У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Так что я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, неважно – моих ли собственных или моих товарищей. Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала», – отметил по этому поводу Марк Кавендиш.

Британец – один из самых успешных шоссейных спринтеров в истории наравне с легендарным бельгийцем Эдди Мерксом, является победителем 34 этапов «Тур де Франс». По ходу своей карьеры Кавендиш выиграл так называемую «спринтерскую майку» всех трех гранд-туров: «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании». Также в 2011 году Марк стал чемпионом мира в групповой гонке. В сезоне 2022 года он выиграл классическую гонку «Милан – Турин», а также стал победителем этапов на «Джиро д’Италия», «Тур Омана» и «Тур ОАЭ».

«Марк Кавендиш не нуждается в дополнительном представлении. Он лучший спринтер всех времен, и я рад приветствовать Марка в Astana Qazaqstan Team. Появление топового спринтера в нашей команде – это своего рода вызов для нас, но мы к этому готовы. Перед нами открываются новые пути и возможности, но цели остаются прежними – команда будет стремиться к победам в любых гонках: на «классиках», на отдельных этапах многодневок и, конечно, на гранд-турах. У Кавендиша есть желание побеждать, и мы это желание будем поддерживать всеми силами в любых гонках», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.