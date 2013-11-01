Кавказский вектор сотрудничества

В ходе заседания были обсуждены перспективы двусторонних торгово-экономических отношений, а также направления сотрудничества в области предпринимательства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, охраны окружающей среды, градостроительства, культуры, туризма и науки, а также вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы между Казахстаном и Арменией.

В целях развития двусторонних торгово-экономических отношений, повышения экспортного потенциала и стимулирования иностранных инвес­тиций стороны договорились проводить выставки, «круглые столы», ярмарки. Также достигнута договоренность по активизации сотрудничества в области поставок сельхозпродукции на взаимовыгодных условиях.

Учитывая, что 2014 год объявлен Годом туризма в Содружестве Независимых Государств, сторонами признано целесообразным рассмотреть возможность участия в соответствующих мероприятиях, проводимых на территориях двух стран. В данном контексте стороны приветствовали подписание в ходе заседания главами администраций армянского города Джермука и казахстанского Щучинска меморандума об установлении побратимских отношений между двумя городами.

Ашот МЕЛИКЯН, Ереван