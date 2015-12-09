Культура
Кайрат Баекенов и группа "Формат" презентовали новый клип
Жания Уранкаева
В Астане прошла презентация нового клипа на песню "Ән алемі" Кайрата Баекенова и группы "Формат". Приглашенными гостями вечера стали: Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина, Маржан Арапбаева, Турсынбек Кабатов с супругой, Тамара Асар, Алишер Каримов, Досымжан Танатаров и многие другие, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Презентация клипа прошла в гостеприимной и дружеской атмосфере. По сложившейся традиции гости пришли позже назначенного времени, что никак не огорчило организаторов. Каждого приглашенного участники группы встречали всем составом, одаривая щедрыми улыбками и провожая в зал.

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А в зале, как заведено у казахов, ждал богатый дастархан, который пестрил разнообразием блюд и был весьма кстати для тех, кто прибыл, как говорится, с корабля на бал – с работы на презентацию.

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Традиционное фото на память сделали все гости вечера, тут же обмениваясь ими, выкладывая в соцсети с #хэштэгами.

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Супруга композитора, руководителя коллектива Ляззат Баекенова, как истинная хозяйка, взяла организацию вечера в свои руки. Наблюдая за ней, сразу стало понятно, что и все хозяйственно-финансовые вопросы музыкантов также возложены на ее хрупкие женские плечи. Поэтому гости вечера приветствовали Ляззат не менее радостно, чем группу и Кайрата.

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Как отмечает руководитель и по совместительству участник группы "Формат" Кайрат Баекенов, клип сняли в Ташкенте. В новой видеоработе настоящий микс из знакомых многомиллионной аудитории фильмов.

"Песня была спродюсирована на пару с аранжировщиком Иваном Ткаченко. Сценарий клипа пришел от Тимура Примкова из Ташкента. Это первый опыт с таким количеством графики. Я несколько раз ездил в Узбекистан на стадии монтажа. Проделанной работой доволен на 80 процентов, оставшиеся 20 оставим на другие работы. Надеемся, что наш клип придется по вкусу казахстанским слушателям", – выразил надежду артист.

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Пришел поздравить "Формат" и Кайрата Баекенова известный продюсер, певец Кыдырали Болманов с супругой Каракат Абильдиной. В своей поздравительной речи Болманов отметил профессионализм своего земляка и пожелал дальнейших успехов в творческой работе. 

Вечер посетил и начальник городского управления культуры Астаны Болат Мажагулов, который отметил вклад коллектива в культурную жизнь столицы.

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Среди звездных гостей была и певица Тамара Асар, пришедшая в числе первых и поздравившая группу с настоящим прорывом. Артистка призналась, что видела клип до его официальной презентации, и отметила то, что с первых же секунд от увиденного перехватило дух.

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Любимый многими в Казахстане певец Досымжан Танатаров также не смог удержаться вдали от микрофона, в своей речи он отметил высокий уровень видеоработы и то, что группа и Баекенов задали новый уровень в музыкальной индустрии.

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Певец Алишер Каримов в свойственной ему манере скромно наблюдал за происходящим, после чего поздравил ребят и поделился своими впечатлениями от увиденного.

"В первую очередь я поздравляю коллектив, просто потрясающее видео. В казахстанском шоу-бизнесе это новое, я был поражен. Знаю, каких трудов это стоило создателям. Впрочем, от Кайрата Баекенова и не стоило ждать чего-то некачественного. Я в восторге как от клипа, так и от песни. Думаю, что закачаю ее в свой плейлист", – сказал артист.

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После поздравительных речей и жарких танцев друзья, родные, коллеги сделали общее фото.

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Вашему вниманию видение корреспондентов редакции, посетивших презентацию. 

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