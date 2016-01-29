​Кайрат БЕКТУРГЕНЕВ: Легкая промышленность принесет колоссальный эффект занятости и экономике

фото из архива «КП»

– Кайрат Амангельдинович, отечественных производителей пищевой промышленности мы знаем, что называется, в лицо, чего, увы, не скажешь о легкой промышленности. Насколько тяжела сегодня доля легкой промышленности? Как бы вы ее охарактеризовали?

– Совместно с Ассоциацией легкой промышленнос­ти и Союзом производителей продукции легкой промышленности наше агентство проанализировало сос­тояние отрасли.

Согласно статданным, в 2015 году в легкой промышленности Казахстана было зарегистрировано 1 534 предприятия, включая мелкие и крупные. Однако в ходе подготовки к ярмарке отечественных компаний мы столкнулись с реальной картиной, выяснив, что в стране действует порядка 200 предприятий, способных изготавливать повседневную одежду. В структуре обрабатывающей промышленности доля легпрома составляет лишь 1,1%, а в общей структуре промышленного производства – 0,36%. Конечно, это мизерные цифры.

В рамках ГПИИР на вторую пятилетку легкая промышленность в республике не определена в качестве приоритетной, однако эта отрасль относится к обрабатывающей промышленнос­ти. В то же время в ГПИИР на 2015–2019 годы предусмотрено, что 80% государственных средств, выделяе­мых на обрабатываю­щую промышленность, должны быть направлены на поддержку 14 приоритетных секторов, остальные 20% могут быть распределены для оказания содействия проектам в иных отраслях обрабатывающей промышленности, к числу которых относится и легкая промышленность.

Министерство по инвес­тициям и развитию уделяет большое внимание развитию данной отрасли. К слову, только на территории СЭЗ «Оңтүстік» осуществляют свою деятельность 8 предприятий, среди них в сфере легкой промышленности работают 6 компаний. Это прядильно-крутильная фабрика по производству хлопчатобумажной пряжи ТОО «Oxy Textile», фабрики по выпуску ковровых изделий ТОО «Назар Текстиль» и ТОО «Бал Текстиль», завод по производству гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», фабрика по производству текстильных изделий из шерсти ТОО «Шымкент-Кашемир» и швейная фабрика по выпуску прик­ладных материалов ТОО «ПК «АГФ групп».

Если же говорить о текущем состоянии отрасли, то наблюдается такая закономерность. Швейные предприятия в основном сосредоточены на выпуске обмундирования для силовых структур и спецодежды. И это понятно: они получают госзаказ и имеют гарантированный сбыт. Но нужно идти дальше – переходить на выпуск гражданской одежды и сходить с «иглы» госзаказов.

По нашим наблюдениям, в стране имеются предприя­тия, способные обеспечить население товарами легкой промышленности, начиная от нижнего белья до деловой и верхней одежды, однако эти бренды малоизвестны. Это связано с отсутствием рекламы, недоверием к местной продукции, что в результате приводит к отсутствию спроса и снижает производительность.

Поэтому в наших торговых центрах и на рынках в основном присутствуют товары других стран, и, покупая привозную продукцию, мы, по сути, работаем на их экономику. Зачастую импорт поступает низкого качества и без должных сертификатов, не ведутся исследования по влиянию низкосортной продукции на здоровье населения.

– Порой высказываются мнения, что раз доля легпрома в структуре промышленности столь мала, то и развивать отрасль неэффективно…

– Я считаю, что это в корне неправильное суждение. Легкая промышленность – это социально значимая отрасль, обеспечивающая занятость трудоспособного населения. Это особенно актуально в наше время, когда под влиянием негативных внешних факторов, кризиса в мировой экономике высвобождаются работники ряда предприятий. А легкая промышленность обеспечивает мобильность, возможность за небольшой промежуток времени переквалифицироваться, переключиться на другой вид деятельности. Может быть, он будет менее оплачиваемым, чем на крупном заводе, но человек обеспечит себя стабильным заработком.

К примеру, сравним, во сколько обойдется создание одного рабочего места в отрасли машиностроения по сравнению с легкой промышленностью. Цифра будет отличаться в разы. Для того чтобы организовать одно рабочее место швеи, вам понадобится швейная машинка и 1–2 месяца обучения. Такие небольшие произ­водства, где требуется минимум затрат, быстро обеспечивают самозанятость населения.

Даже простой расчет показывает, насколько у этой отрасли емкий рынок. При минимальном годовом расходе в 20 тысяч тенге на каждого человека при численности населения в 17 миллионов получаем 340 миллиардов тенге. Согласитесь, для представителей отрасли это колоссальная сумма.

На сегодня речь идет о легковиках, но в перспективе следует развивать также выпуск и других товаров широкого потребления.

– И все же о продукции отечественных легковиков широкому кругу населения ничего не известно.

– У потребителей до недавнего времени были смутные представления о них. Ситуация сдвинулась, когда Глава государства объявил о старте акции «Сделано в Казахстане». Ярким примером демонстрации казахстанских товаров стало проведение выставки в рамках Общенационального телемос­та, на которой Президент ознакомился с продукцией отечест­венных производителей, подробно расспрашивал у них о состоянии дел.

Выставка, представлявшая более 80 компаний, стала доказательством того, что в стране увеличивается перечень выпускаемых товаров. На ней был продемонстрирован разнообразный ассортимент продукции, начиная от эксклюзивных вещей, швейной фурнитуры, обуви, моющих средств до продукции машиностроительной отрасли.

Производители откровенно заявляли, что после этого мероприятия они воспрянули духом. И у населения в свою очередь появился интерес к местной продукции. После этого началась широкомасштабная идеологическая работа по популяризации отечественных товаров. Для того чтобы поддержать повышенный спрос со стороны населения, мы провели ряд акций по всей стране, в том числе и в социальных сетях.

Одной из таких акций стала ярмарка «Қазақстанда жасалған – Сделано в Казахстане» с участием более 50 производителей, выпус­кающих деловую, спортивную, детскую одежду, изделия из меха, взрослую и детскую обувь, косметику, спортивный инвентарь и многое другое.

Поначалу некоторые производители скептически отнеслись к идее ее проведения, не верили, что она принесет ощутимые результаты. Мы убеждали их в необходимости приехать на ярмарку. И, надо сказать, она прев­зошла все ожидания.

Например, компания по выпуску постельного белья и домашнего текстиля ТОО «Ютария» произвела ажиотаж, ее продукция разошлась за считанные часы. И в последующие дни им пришлось доставлять дополнительные партии.

Жители и гости столицы буквально раскупили весь предложенный товар, даже тот, что был представлен в дорогом сегменте, скажем, дизайнерскую одежду. Возможно, сыграло свою роль чувство патриотизма, желание поддержать своего произ­водителя, но, скорее всего, люди убедились в том, что им предлагают качественный товар по приемлемой цене.

Многие производители на ярмарке впервые увидели друг друга. Она объединила их, дала толчок к развитию кооперации, осуществлению общих замыслов. Все это перешло в следующую волну, когда сами предприниматели вышли с предложениями об открытии магазинов «Сделано в Казахстане» во всех городах страны. Так, в Астане распахнул свои двери магазин «УниверMAG.KZ», в котором представлен весь отечест­венный сегмент одежды.

В целом, рассматривая легкую промышленность, не стоит оценивать только ее общую долю в обрабатывающей промышленности, необходимо учитывать и косвенный эффект от нее, а именно налоги, занятость населения, увеличение количества выпускаемого внут­реннего продукта.

Та идеологическая работа, которую начал наш Пре­зидент, очень хорошо помогла. По крайней мере, производителей вдохновила эта поддержка, они увидели перспективу, возможность самим двигаться вперед.

– Что мешает нашим легковикам конкурировать с производителями из других стран?

– Мировой опыт показывает, что принимаются различные меры поддержки легкой промышленнос­ти. Скажем, в Германии и Турции они предоставляют­ся через механизм стандартизации и маркировки местного товара, в Украине – посредством консультативных центров развития легкой промышленности, а в России – это налоговые преференции.

За примерами далеко ходить не надо. В соседнем Кыргызстане созданы вполне благоприятные условия для развития легкой промышленности. Поэтому швейное производство там развивается бурными темпами. Все мы видим, как их продукция заполнила потребительский рынок Казахстана и России. Причем вслед за дешевым сегментом приходит и дорогой, в том числе дизайнерские работы.

Этому, несомненно, способствуют меры поддержки отрасли, принятые в Кыргызстане. К примеру, у нас ежемесячно облагает­ся налогом вся выпускаемая продукция. В Кыргызстане же швейники уплачивают только ежегодный единовременный платеж с каждой швейной машинки, так называемый патентный сбор, который не привязан к выпускаемой продукции. Таможенная пошлина на ввоз тканей в этой стране составляет 5%, а у нас – от 12 до 20%. Выходит, уже на границе складывается конечная неконкурентная цена для нашего товара.

Что касается других примеров, то в Узбекистане покупка хлопка-волокна в производственных целях предос­тавляется со скидкой 15% от стоимости хлопкового волокна, закупаемого по мировым ценам, действует освобождение от уплаты таможенных пошлин на ввозимые для нужд легковиков красители, фурнитуру и аксессуары, не производимые в республике.

Полагаю, у наших легковиков условия должны быть не хуже, чем в соседних странах, иначе сложится не очень хорошая тенденция, что приведет к передислокации казахстанских предприятий в страны с наиболее выгодными условиями ведения бизнеса. Одним из шагов к устранению этой диспропорции может стать снижение ввозных пошлин на ткани и иное сырье, не производимые на территории ЕАЭС. Поскольку с заведомо высокой ценой наш товар не сможет завоевать даже внутренний рынок, не говоря об иностранном.

– Какие у нас существуют меры государственной поддержки отрасли?

– Предприятиям оказывается сервисная поддержка. Сегодня к компаниям, участвующим в крупных проек­тах, предъявляются жесткие требования в отношении качества выпускаемой продукции, которая должна отвечать мировым стандартам. В связи с этим агентство возмещает часть затрат по сертификации продукции и систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами в рамках программы «Производительность-2020».

Это касается оказания консультационных услуг, проведения сертификационного аудита и сертифика­ционных испытаний, а также повышения квалификации персонала, связанного с сертификацией товаров, работ, услуг и систем менеджмента качества. Возмещается 50% от понесенных затрат, но не более 3 000 МРП.

Работу по возмещению затрат агентство осуществляет на протяжении последних 2 лет. Так, в 2014 году возмещены затраты 44 субъектам предпринимательства, а в 2015-м – 41 субъекту на общую сумму 160 миллионов тенге.

Различные инструменты поддержки предусмотрены по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Только за период с 2010 по 2014 год в рамках ДКБ профинансировано более 109 проектов по легкой промышленности на сумму 422,9 миллиона тенге. Практически все крупные проекты отрасли были реализованы в рамках программы индустриально-инновационного развития и получили ощутимую поддержку государства.

Всеми этими инструментами отечественным производителям необходимо активно пользоваться.

– Какие еще меры содействия, по вашему мнению, помогут легкой промышленности стать развитой индустрией?

– Мы выезжали на предприятия, встречались, обсуждали данный вопрос. В итоге совместно с Ассоциацией легкой промышленности и Союзом производителей продукции легкой промышленности NADLoC разработан ряд предложений по развитию отрасли. Как показывает практика, не обязательно делать огромные финансовые вливания, чтобы отрасль получила активное развитие.

Допустим, предлагается принятие тарифных мер, в том числе на электро­энергию и ЖКХ, это может быть единый суточный тариф, или специальный тариф. В части налогообложения вносится предложение об отказе от введения обязательных пенсионных отчислений с работодателя в размере 5%. Тем более в Послании народу Казахстана Президент страны озвучил необходимость упрощения налогового режима, предполагающего внедрение патента для индиви­дуальных предпринимателей и специального налогового режима для малого и среднего бизнеса. Эти шаги позволят упростить налоговое администрирование, вывести «серый» бизнес из «тени» и, как следствие, увеличить поступления в бюджет.

Следующей мерой может стать распределение заказов на продукцию легкой промышленности от национальных компаний, ведомственных, государственных заказов, между швейниками, с учетом их производственных мощностей, где обязательным критерием станет выделение 30% от объема выпускаемой продукции на пошив повседневной одежды.

Вопросы стандартизации также играют большую роль. Речь идет о разработке внутригосударственных «знаков соответствия» на основе стандартов ГОСТа.

Данные шаги придадут импульс развитию легкой промышленности для широкого потребления и позволят снизить себестоимость продукции.

Все эти предложения инициированы бизнес-сообществом легкой промышленности, сформированы по итогам совместных выездных встреч на предприятия и не являются умозаключениями аналитиков, которые зачастую даже не имеют представления о делах в отрасли, опираясь иск­лючительно на данные из Интернета.

– Положение предприятий легкой промышленности во многом зависит и от обеспеченности их сырьем…

– Хлопок мы выращиваем, однако по тканям есть трудности. Объемы и ассортимент тканей, выпус­каемых в Южном Казахстане, весьма ограниченны. Но ситуацию можно изменить, когда эта продукция станет более востребованной. С открытием предприятий, занятых пошивом гражданской одежды, появится достаточный объем, чтобы наладить выпуск тканей и фурнитуры. Что касается шерсти и кожи, то это сырье, как и хлопок, к сожалению, еще перерабатывается в малых объемах, и львиная их доля уходит на экспорт.

В целях стимулирования производителей хлопка, шерсти, кожи эффективной мерой может стать выделение субсидий на единицу произведенной продукции. Следует рассмотреть увеличение пошлин на вывоз хлопка-сырца и продукции с низкой степенью обработки, рассмотреть вопрос запрета на экспорт сырых шкур, необработанных меха и шерс­ти в целях пресечения «теневого» экспорта.

Можно поднять вопрос по освобождению от налога на добавленную стоимость производителей текстильной, кожевенной, меховой промышленности, осуществ­ляющих глубокую переработку отечественного сырья до готовой продукции.

Возможно, толчком послужит и введение на постоянной основе нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды технологического оборудования для текстильной и легкой промышленности, ткани, пряжу, аксессуары, не производимые на территории ЕАЭС.

Хотелось бы верить, что предложения от компаний по легкой промышленнос­ти будут включены в существующие программные документы и на практике докажут свою жизнеспособность.

– Планируется ли представлять продукцию казахстанских легковиков на предстоящей выставке «ЭКСПО-2017»?

– Бесспорно, предприятия легкой промышленности должны широко и активно участвовать в реализации всех общегосударственных проектов, имиджевых, спортивных, культурных мероприятий, в том числе и в ЭКСПО-2017.

Проведение международной выставки – это, несомненно, отличный шанс заявить о себе и продемонстрировать продукцию местных компаний на самом высоком уровне.

К тому же это мобильные, гибкие предприятия, которые сегодня шьют спец­одежду, а завтра могут перепрофилировать деятельность под пошив повседневных моделей для гардероба.

Для маркетингового продвижения отечественных товаров предлагаем на территории ЭКСПО выделить специальные тематические площади, представив на них широкий ассортимент отечественной продукции под брендом «Сделано в Казахстане».

Если говорить о примерах, то в Италии предпочтение собственной продукции стало национальной идеей. Поэтому жители этой солнечной страны на протяжении многих лет покупают все итальянское, даже если им предлагают превосходящий по качеству импортный товар.

В павильонах «ЭКСПО-2015» Италия сделала особый акцент на производимые в стране товары, продукты питания, сувенирно-имиджевую продукцию, в том числе изделия ручной работы, передающие нацио­нальный стиль и колорит. Согласитесь, каждый турист пожелает оставить себе час­тичку истории, культуры и традиций страны, которую он посещает.

И нам необходимо менять свое сознание. Призывы, лозунги, государственная помощь – это хорошо, но каждый казахстанец должен понимать, что от нашего выбора в конечном итоге зависит развитие экономики страны.

Глава государства видит огромный потенциал отечественной продукции, с его легкой руки была запущена акция «Сделано в Казахстане». Лидер нации обращает внимание людей на то, во что они одеваются и куда потом эти деньги уходят. Можно и дальше финансировать экономики других стран, но лучше вкладывать в своих производителей.

– В ходе рабочей поездки в Атырау Президент говорил, что на нем костюм и туфли – отечественного производства, министр по инвестициям и развитию призывал казахстанцев пересесть на отечественные автомобили. А вы ориентируетесь на покупку отечественной продукции?

– У меня есть костюмы казахстанских производителей – «Казлегпром», «Гласман», «Алтын адам», есть туфли «Казлегпрома». Я с удовольствием ношу эти вещи и считаю, что они удобные, практичные и ничем не уступают зарубежным аналогам. Что касается сегмента «домашний текстиль», здесь достаточно компаний с качественной продукцией, например постельное белье «Султан Суйрик», подушки и одеяла с верблюжьей шерстью «Бота».

Сегодня мы наблюдаем позитивную тенденцию. Производители почувствовали, что им уделяют внимание, открывают «шлюзы», и покупатели повернулись лицом к казахстанской продукции. Эту волну нельзя упускать, превращать в очередную кампанейщину. Надо поддерживать и продвигать дальше эти драйверы роста.