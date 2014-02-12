Кайрат КЕЛИМБЕТОВ: Равновесный курс тенге – это благо для экономики страны

Это официальное заявление было распространено утром 11 февраля. В документе была сформулирована новая политика валютного курса НБ РК. Помимо решения Нацбанка отказаться с указанной даты от поддержания прежнего обменного курса сообщалось о намерении снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство НБ РК в процесс формирования обменного курса. Долгосрочный тренд обменного курса тенге, как уже не раз заявлял Национальный банк, будет определяться на основе фундаментальных внутренних и внешних мак­роэкономических факторов.

Этот шаг не означает полного отказа от валютных интервенций, которые будут осуществляться для обеспечения финансовой стабильности. Чтобы не допустить дестабилизации финансового рынка и экономики в целом, будет установлен вышеназванный коридор колебаний курса тенге к доллару и продолжена политика по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса. Также в документе отмечено, что НБ РК не предусматривает введения каких-либо ограничений существующего режима валютных операций. С 11 февраля введен предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, по доллару США – 2 тенге, по евро – 3 тенге.

На прошедшей вчера же в Алматы пресс-конференции глава Нацбанка Кайрат Келимбетов прокомментировал эти решения. Учитывая важность шага для экономики страны и множество вопросов, поступающих от населения, приведем полностью комментарии и аргументацию председателя НБ РК К. Келимбетова.

О причинах

Аргументируя необходимость принятия меры, глава ведомства назвал пять ключевых причин, отметив при этом, что в целом было проанализировано значительно большее количество факторов, влияющих в целом на экономику республики. В том числе был сделан анализ недавно опубликованного платежного баланса страны за 2013 год. Экономика Казахстана тесно интегрирована в глобальную экономику, и мы не можем не учитывать ситуацию на мировых финансовых и товарных рынках, подчеркнул он. Итак, о факторах.

Первый. Складывающаяся ситуация в ведущих развивающихся странах. В результате сокращения количественного смягчения в США идет переток капитала из развивающихся стран в развитые, что привело к росту давления на валюты этих стран. На фоне неопределенности дальнейшего развития мировой экономики усилилась волатильность на мировых финансовых и товарных рынках. НБ РК отслеживает 22 из 24 валют и отмечает, что ситуация в странах БРИКС говорит об ослаблении валют этих стран по отношению к доллару.

– Еще более важными являются для нас очень пессимистичные прогнозы в отношении экономического роста в странах – экономических партнерах рес­публики, – поясняет глава НБ РК. –

Напомню, что 51% нашей торговли – это страны ЕС. И сегодня есть пессимизм относительно выхода ряда этих стран из ползучей рецессии. Было опуб­ликовано много отчетов, которые это подтверждают. Очень большой пессимизм и по поводу темпов роста в Китае. Сейчас многие говорят о тех труднос­тях, которые испытывает экономика Китая, и это на нас сказывается. Многое говорит о том, что замедляются темпы роста в России. И это все накладывает отпечаток на экономическую политику в Казахстане. Поэтому мы не можем застыть в одном положении и делать вид, что ничего в мире не происходит.

Второй. Сохраняется неопределенность относительно обменного курса российского рубля. В результате перехода Центрального банка РФ к более свободному формированию обменного курса рубль в 2013 году ослаб на 7,1% по отношению к доллару США. В январе текущего года тенденция ослабления его обменного курса продолжилась.

Третий. Большим основанием стало состояние платежного баланса РК. Несмотря на то что счет текущих операций остается положительным (но он был в 4 раза меньше, чем в 2012 году), наблюдается рост импорта, главным образом за счет потребительских товаров. То есть внешняя конкурентоспособность тенге все это время ослаблялась. Позиция НБ РК, и Правительство ее разделяет, заключается в том, чтобы создать условия для экономического роста.

Четвертый. Высокие девальвационные ожидания в экономике Казахстана, усиление в связи с этим спекулятивных операций, поэтому НБ РК вынужден был регулярно принимать участие на валютном рынке.

Пятый. Необходимость создания базовых предпосылок для снижения инфляции до 3–4%. Поэтому в среднесрочной перспективе НБ РК планирует перейти к инфляционному таргетированию, что предполагает отход от жесткого регулирования обменного курса.

Проведя аналитическую работу и оценив вышеназванные причины, Нацбанк пришел к решению отказаться с 11 февраля от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне (155,6 – 10 февраля) и назвал новый равновесный курс.

– Этот курс Нацбанк будет защищать, – заявил глава НБ РК. – В связи с этим мы считаем, что потенциал спекулятивных, девальвационных ожиданий исчерпан и что в целом ситуация стабилизируется вокруг курса 185 тенге за доллар.

О стабильности валютного рынка

– Чтобы не допустить нестабильности на финансовом рынке, Национальным банком установлен коридор колебания курса тенге по отношению к доллару от нового уровня плюс-минус 3 тенге, – заявил К. Келимбетов. – Мы продолжим политику сглаживания резких скачков. НБ РК обладает всеми возможностями, чтобы защищать новый равновесный курс. НБ РК будет обеспечивать бесперебойное функционирование платежной системы, обменные пункты будут обеспечены достаточным объемом наличной иностранной валюты как со стороны банков, так и со стороны НБ РК.

О валютном коридоре

– Национальный банк считает, что теперь потенциал спекулятивных девальвационных ожиданий будет исчерпан при достижении объявленного ориентира, – сказал К. Келимбетов. – В дальнейшем изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике. Это значит, что курс будет колебаться от 182 тенге до 188 в течение года. То есть тенге будет как снижаться, так и укрепляться, если экономика будет показывать хорошие результаты. Поэтому я бы предостерег спекулянтов делать какие-то однозначные выводы. Мы будем этот курс поддерживать.

О повышении конкурентоспособности экономики

– В результате корректировки обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для отечественных товаров, для предпринимателей, работающих в экспорт­ных и импортозамещающих отраслях экономики, – уверен глава Нацбанка. – В целом все эти изменения проведены в рамках улучшения конкурентоспособности курса тенге и, соответственно, улучшения конкурентоспособности товаропроизводителей страны. Как экспортеров, так и производителей импортозамещающей продукции.

Как уточнил К. Келимбетов, речь в первую очередь идет о продукции, которая производится перерабатывающими секторами сельского хозяйства, легкой и обрабатывающей промышленностью. То есть этот шаг – в интересах прежде всего отечественных трудоемких отраслей промышленности.

– Мы поддерживаем импортозамещающую отрасль. Ведь сегодня не секрет, что во многих областях Казахстана преобладает продукция стран-партнеров. Чтобы дать импульс и возможность конкурировать нашим товаропроизводителям, была произведена эта корректировка курса. Мы считаем, что эта мера даст возможность нашим товаропроизводителям, как в рамках Таможенного союза, так и в рамках торгового взаимодействия в целом, усилить их позиции. Надо честно и справедливо оценить то, что мы сделали, – резюмировал он.

Об инфляции

– Поскольку при подобных изменениях курса есть вопросы у населения, я бы хотел сказать, что Национальный банк совмест­но с Правительством будет работать над тем, чтобы уровень инфляции в 2014 году оставался в коридоре 6–8%, – пояснил банкир. – Мы будем работать над тем, чтобы цены на основные продукты не завышались. Это первый момент. И второй момент: обычно такого рода ситуацию используют спекулянты. Мы бы хотели призвать население Казахстана доверять прежде всего заявлениям НБ РК. В связи с этим мы приняли решение, чтобы во всех обменных пунктах не допускалась маржа больше 2 тенге. То есть разница между продажей и покупкой валюты не должна превышать 2 тенге. Если обменные пункты будут нарушать это требование в течение сегодняшнего и последующих дней, то НБ РК будет принимать самые жесткие решения, вплоть до отзыва лицензии и прекращения деятельности таких обменных пунктов.

О 20-тысячной купюре

Никаких решений о введении новой банк­ноты не принято и не предполагается.

О плюсах

– На примере прежней корректировки курса в феврале 2009 года хочу объяснить, что будет происходить на валютном рынке, – отвечая на вопросы журналистов, сказал К. Келимбетов. – Тогда курс составлял 120–121 тенге за доллар, но в силу сложившихся макроэкономических условий было принято решение о переходе к новому курсу. Тогда корректировка была практически на 26%. Впоследствии это позволило создать определенный запас прочности казахстанской экономики. У нас рос экспорт, то есть выиграли наши товаропроизводители, и мы были достаточно конкурентоспособны с импортом. В итоге это позволило обеспечить экономическую и финансовую стабильность. Но прошел определенный период времени, и сейчас мы смотрим на ситуацию 2014 года: везде в мире идут большие изменения. Мы не живем в отрыве, изоляции от всего мирового экономического пространства. Поэтому НБ РК принял решение, что необходима корректировка политики, и считаем, что это благо для экономики Казахстана. И какого-то противоречия с предыдущими заявлениями Нацбанка нет: мы всегда говорили о том, что курс тенге ориентируется на глобальные внешние макроэкономические факторы.

О перспективах

В подобных ситуациях всегда ведутся дискуссии о том, какой может быть корректировка курса – одномоментной, плавной. 2009 год показал, что Казахстан провел очень эффективно корректировку валютного курса, считает банкир. Правда, сейчас говорят, что тогда были иные условия, чем сейчас: большая потеря ЗВР, цены на нефть упали, был банковский кризис. И чтобы выдержать это, было принято решение. Сегодня положение не столь драматическое, как тогда, но это не означает, что мы находимся в более простой ситуации. Экономика Казахстана в 2013 году показала рост 6%, и в нынешнем году планируем 6%. В 2013 году инфляция была 4,8%, в текущем году будет в коридоре 6–8%. Но чтобы все это в таком благоприят­ном макро­экономическом формате оставалось, чтобы не терять ЗВР, нам нужно сделать эту корректировку.

– Я считаю, что в этот раз такое проведение будет способствовать очень быстрому улучшению конкурентоспособности, эффективности экономики. В целом мы все от этого выиграем, Национальный банк в это верит, – резюмировал К. Келимбетов.

Алевтина ДОНСКИХ,

Алматы