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Кайрат Кожамжаров посетил столичную воинскую часть Национальной гвардии Республики Казахстан

Депутат Сената Парламента Кайрат Кожамжаров в ходе своей рабочей поездки провел встречу с руководством Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан на базе воинской части 6636 в городе Нур-Султан.

Сенатор ознакомился с тактико-техническими возможностями мобильного командно-штабного пункта и центра связи.

Депутат подчеркнул, что по поручению Главы государства, Парламентом принят Закон, направленный на повышение правовой и социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащих. Предусмотрены вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

Также сенатор в режиме видеоконференции встретился с командирами воинских частей Регионального командования «Оңтүстік», дислоцирующихся в городах – Алматы, Таразе, Талдыкоргане, Шымкенте и Кызылорде. В ходе заседания был заслушан доклад об основных направлениях служебной деятельности, в том числе о ходе реализации поручения Президента о количественном и качественном укреплении подразделений Национальной гвардии и формировании отрядов специального назначения «Бүркіт».

«Уверен, что военнослужащие Национальной гвардии понимают свою ответственность перед нашим обществом и страной в целом и сделают все, чтобы решать поставленные задачи на высоком профессиональном уровне», - отметил депутат.

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