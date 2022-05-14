Кайрат Кожамжаров встретился с военнослужащими Национальной гвардии Республики Казахстан

Основные положения конституционной реформы, голосование по которому пройдет в ходе республиканского референдума, обсудил член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Кайрат Кожамжаров на встрече с руководством Главного командования Национальной гвардии страны.

Он отметил, что всенародный опрос проводится впервые за последние два с лишним десятилетия и на него выносятся поправки, затрагивающие треть статей казахстанской Конституции.

В Основном законе предложено закрепить оптимальный баланс системы государственного управления страны. Вводится запрет на членство Главы государства в политических партиях в период осуществления им своих полномочий, а также ограничения для близких его родственников занимать руководящие должности в госаппарате и субъектах квазигосударственного сектора.

Существенно должна повыситься ответственность местных органов управления, поскольку назначение региональных акимов теперь будет осуществляться Президентом страны не просто с согласия маслихатов, но и что немаловажно на альтернативной основе, то есть из числа не менее двух кандидатов.

Отдельно рассказал о вопросах усиления механизма защиты прав человека и гражданина.

«Полная отмена в стране смертной казни, учреждение Конституционного суда, закрепление особого статуса Уполномоченного по правам в Республике Казахстан в Основном законе, признание народа собственником земли и природных ресурсов – все эти меры и предложения направлены на защиту прав казахстанцев» - отметил депутат.

В заключение сенатор подчеркнул, что для военнослужащих Национальной гвардии не только важно принять активное участие в данном референдуме, но также на них лежит и ответственность по обеспечению общественного порядка в период его проведения.