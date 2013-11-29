«Кайрат» намерен отстоять титул сильнейшего в Европе

Спорт
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[caption id="attachment_14730" align="alignleft" width="300"]18 фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Главные тренеры только что выя­снявших отношения команд несколько задерживались. Наверное, наставника «Кайрата» бразильца Какау в раздевалке встретили радостные лица подопечных, выигравших этот матч со счетом 7:1, а его коллегу Амиржана Муканова... Впрочем, не будем гадать, лучше послушаем, какие оценки решающему поединку дали тренеры.

Рикардо Камара Собрал (Какау):

– Хочу поздравить всех участников матча, который был очень важен для казахстанского футзала. «Кайрат» и «Тулпар» показали хорошую игру. Я всегда говорил: если у вас есть команда единомышленников, то вы – непобедимы. Сегодня наша команда такой и была. Просто здорово кайратовцев поддерживали алматинские болельщики. Я видел много матчей в Бразилии и других странах и хочу сказать, что сегодня зрители были на самом деле как шестой игрок нашей команды.

Амиржан Муканов:

– В конце первого тайма, когда счет стал 3:0, судьба противостоя­ния была решена. С таким соперником, как «Кайрат», отдавать преимущество в три мяча... К перерыву стало понятно, что отыграться будет тяжело. С нашей стороны пошли различного рода экспе­рименты, которые ни к чему хорошему не привели. После первого пропущенного мяча мы вынуждены были подменять вратаря на пятого полевого игрока. Не столько для того чтобы сравнять счет, а чтобы снять нагрузку: у нас уже было пять фолов, и по настрое­нию судей я видел, что скоро будет и шестой. Мы стали действовать впятером, создали хорошие момен­ты, но затем с нашими игроками что-то произошло: они два раза неоправданно рискнули, и исход матча был предрешен. Хотя упрекнуть своих футболистов я не могу, в эти минуты мы играли с открытым забралом, много прессинговали... Жоана видно не было, обезопасили Игиту, но разгонялся Сантана. Сегодня мы могли бы выбрать и другую тактику, более осторожную, но решили показать болельщикам зрелищный футзал и посмотреть, чего мы сами стоим. Ни о чем не жалеем, все нормально...

– Дворец спорта был полон. Как вы думаете, могут ли и матчи чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Тулпаром» собирать такую представительную аудиторию болельщиков или это возможно только в розыгрыше Кубка УЕФА?

Какау:

[caption id="attachment_14731" align="alignleft" width="300"]19 фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

– База «Кайрата», конечно, мала для желающих посмотреть матчи чемпионата страны. Но скоро мы будем выступать в другом зале, и тогда многие болельщики увидят поединки с участием «Кайрата», «Тулпара», «Аята», команд из Тараза и других городов Казахстана.

Амиржан Муканов:

– В Алматы такое количество зрителей может собрать только финал розыгрыша Кубка Казахстана или матч Кубка УЕФА. На встречи регулярного чемпионата болельщики ходят мало. В Караганде с этим делом получше.

– Вопрос наставнику «Кайрата». Сегодня завершается элитный раунд Кубка УЕФА, три финалиста уже известны – испанская «Барселона», мос­ковское «Динамо» и алматинский «Кайрат». В Португалии через несколько часов в матче «Спортинга» и азербайджанского «Араза» решится судьба четвертой путевки в «финал четырех». В каком бы городе, не считая, конечно, Алматы, вы бы хотели бороться за почетный трофей?

– Я бы выбрал Лиссабон. В Мос­кве «финалы четырех» проводились дважды, в Алматы – один раз, в Барселоне – два года назад. Сейчас, думаю, решающий турнир пройдет на площадке или «Спортинга», или «Араза». Мне комфорт­нее было бы в Португалии. Там зал большой, на десять тысяч мест, поддержка болельщиков мощная. В финале выступят очень сильные команды, и я выбрал бы для этих встреч Лиссабон.

С кем бы хотелось сыграть в полуфинале? Знаете, готовиться надо к каждому сопернику. В прошлом году, например, хотелось сначала сыграть с грузинской «Иберией», а уже потом выходить на «Барселону», но жребий нам сразу предложил каталонскую команду. И мы оказались готовы к этому противостоянию.

Сейчас ситуация такая. В полуфинале с нами не хотели бы встречаться ни динамовцы Мос­квы, ни «Барселона». Я думаю, что и «Спортинг» с «Аразом» не желали бы первый матч решающего турнира проводить с действую­щим обладателем Кубка УЕФА. Так что не будем гадать, выбирать более удобных соперников – все решит жребий. У нас для подготовки есть шесть месяцев, думаю, это достаточный срок, чтобы изучить будущих конкурентов.

– На фоне успешных выступлений наших клубов в Европе достижения сборной Казахстана выглядят малоутешительными. С чем это связано?

Какау:

– Вспомните, какой у нас насыщенный календарь. До элитного раунда «Тулпар» играл в основном раунде Кубка УЕФА, «Кайрат», готовясь к алматинским матчам, выез­жал в Екатеринбург и на турнир в Чехию. Конечно, собирать национальную сборную в такой период практически невозможно.

Кроме того, Казахстан находится далеко от Европы, часто туда не наездишься, да и соперников в ранге сборных не всегда найдешь. У нас будут переговоры о том, чтобы съездить на турнир в Бразилию, но надо очень внимательно посмотреть на предстоящий календарь. Впереди – Кубок Казахстана в Караганде, потом – чемпионат страны... И времени для сборной в календаре, увы, нет. Вся работа – в клубах.

[caption id="attachment_14729" align="alignleft" width="300"]17 фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

– В плане тактики ничего нового «Кайрат» не показал. Но сегодня мы сыграли с командой, у которой было два «столба» – Фумаса и Бетао. В предыдущих играх с нами, благодаря ограничению на использование иностранцев, у алматинцев играл один мощный центральный нападающий. Или Фумаса, или Бетао. Регламент Кубка УЕФА позволяет задействовать большее количество иностранцев, а против двоих бразильских «столбов» нам было играть значительно сложнее. «Кайрат» как раз действует через этих игроков, проводит позиционные атаки. Вот в этом и была разница.

Понимаете, в казахстанском футзале ситуация сейчас очень сложная. Мы говорим: «Кайрат», «Тулпар», успехи, а за нами практически ничего нет. В чемпионате страны иг­рают восемь команд, две последние пропускают от лидеров более чем по десять мячей. Может повториться та ситуация, когда у нас в чемпио­нате выступали всего три команды. Бразильцы в Казахстане играют уже десять лет, а количество команд и местных футболистов больше не становится. Мы понимаем интересы «Кайрата», успешно играющего в Европе, но с другой стороны, это бьет по нашим внутренним интересам. Никто в футзал не идет, потому что знает, чем все закончится. Выиграть сейчас чемпионат у «Кайрата» очень сложно, потому что против нас могут играть уже шесть латиноамериканцев – четверо с паспортами Бразилии и двое – натурализованных. Если и «Тулпар» пойдет по этому пути, то все остальные команды могут отказаться от участия в чемпионате Казахстана.

У нас в стартовой четверке один бразилец Алекс и три местных игрока, которые, как я считаю, мало в чем уступают легионерам. Есть еще талантливые казахстанские игроки. Да, хочется выиграть чемпионат своими футболистами, но нам этого сделать не дают...

Юрий ЛИФИНЦЕВ

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