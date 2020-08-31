«Кайрат» не подвел!

Казахстанским футбольным командам пришлось вступить в борьбу за еврокубки, пожалуй, в самое непростое время. Полугодовое отсутствие прак­тики из-за обрушившегося на мир коронавируса спутало все планы, а главное – повлияло на физическое состояние игроков отечественных клубов. Если во многих странах Старого Света национальные первенства идут как минимум уже месяц, то наши футболисты только входят в колею, и потому каждый их поединок на международной арене вызывает определенные опасения.

Все мы уже знаем, как бесславно закончила свой путь в Лиге чемпионов столичная «Астана», разгромно уступившая белорусскому «Динамо-Бресту» – 3:6. Благо, что у нее есть еще шанс хоть немного поправить свое реноме во втором по значимос­ти турнире континента.

Печальная участь постигла и шымкентский «Ордабасы», который, проиграв дома румынскому «Ботошани» – 1:3, вылетел из Лиги Европы и этот сезон на международной арене завершил.

А ведь у южан были неплохие шансы пройти этот восточноевропейский клуб. Так, на 12-й минуте сенегальский полузащитник шымкентцев Абдуллаи Диакате не смог забить мяч с пенальти. Ответом «Ботошани» стал гол австрийского защитника Марселя Хольцманна на 25-й минуте.

На 33-й минуте «Ордабасы» усилия­ми южноафриканского хавбека Мэя Махлангу восстановил равенство, но вот на 35-й хорватский нападающий Марко Дуганджич точным ударом принес гостям победу и путевку во второй раунд. Клуб из Шымкента в очередной раз подтвердил статус одного из худших клубов республики, выступающих на международной арене. Каждый год, занимая высокие места в чемпионате Казахстана, он потом с таким же постоянством проваливается в еврокубках. Коронавирус коронавирусом, но южанам уже как-то надо чис­тить свою карму перед выступ­лениями на континентальных соревнованиях.

Не без валидола, но все же порадовал «Кайрат», принимавший армян на Центральном стадионе в Алматы. И здесь главным героем не только клуба, но и всей страны стал подписанный буквально на днях экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, кстати, долгие годы защищавший цвета московского ЦСКА, за который с прошедшей недели выступает наша главная надежда, воспитанник таразского футбола 22-летний Бахтиер Зайнутдинов.

Но и в этой встрече не все поначалу складывалось гладко. Уже на 8-й минуте гости неожиданно повели в счете благодаря голу российского полузащитника Кирилла Бора. Благо, что кайратовцы нашли в себе силы отыграться довольно быстро, когда точным ударом на 12-й минуте отличился хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов. Этот гол придал уверенности нашим футболистам, а в конце первого тайма они и вовсе вышли вперед – на 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний звездный игрок Вагнер Лав.

Умудренный большим международным опытом, бразилец на этом не остановился. На 70-й минуте он оформил дубль. А на 94-й, до конца сыграв на половине поля соперника, успел еще и сделать филигранную передачу на украинского форварда «Кайрата» Адеринсола Эсеолу, который касанием переправил мяч на оборонявшего последние позиции «Ноа» украинского полузащитника Дениса Дедечко, и тот срезал мяч в собственные ворота. При этом в УЕФА мяч засчитали не автоголом, а голом именно от Эсеолы.

«Кайрат» на данный момент (судя по форме) является лучшим клубом страны. Не хотелось бы сглазить алматинцев и хочется пожелать им дальнейшего успешного выступления как в национальном первенстве, так и на мировой арене.