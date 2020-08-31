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«Кайрат» не подвел!
Аскар Бейсенбаев
Казахстанским футбольным командам пришлось вступить в борьбу за еврокубки, пожалуй, в самое непростое время. Полугодовое отсутствие практики из-за обрушившегося на мир коронавируса спутало все планы, а главное – повлияло на физическое состояние игроков отечественных клубов. Если во многих странах Старого Света национальные первенства идут как минимум уже месяц, то наши футболисты только входят в колею, и потому каждый их поединок на международной арене вызывает определенные опасения.