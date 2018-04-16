«Кайрат» непобедимый

Алматинский футзальный клуб «Кайрат» в 15-й раз стал чемпионом Казахстана. Решающими матчами для определения обладателя золотых медалей стали две игры на выезде с другим финалистом – клубом «Актобе». В Алматы «Кайрат» дважды взял верх – 3:1 и 5:2. Но этого в противостоянии до четырех побед было еще мало. «Актобе» показал, каков он боец, тем более на своей площадке, еще в полуфинальной серии против «Жетысу». Но «Кайрат» силен не только дома, он силен вез­де и всегда. В Актобе многократный чемпион страны не оставил сомнений в своем существенном превосходстве, дважды выиграв с крупным счетом – 7:3 и 6:2.

Алматинцы – вновь с золотыми медалями, «Актобе» завоевал серебряные, а вот спор за третье место продолжается. В серии между рудненским «Аятом» и талдыкорганским «Жетысу» счет 3:1. Сегодня соперники проводят 5-й матч, в котором хозяевами выступят семиреченцы. «Аяту» достаточно победить, и он станет бронзовым медалистом. Виктория нужна и «Жетысу», чтобы сохранить хоть какие-то шансы на третью ступеньку пьедестала почета.