Кайрат Нуртас отдаст миллионы на благотворительность
Талгат Исенов
Казахстанский певец Кайрат Нуртас собирается отдать благотворительным фондам 8 млн тенге, вырученных с продажи билетов на концерты "Мен ғашықпын...", передает Kazpravda.kz со ссылкой на inform.kz.
"В этот раз при поддержке партии "Нур Отан" Кайрат планирует выделить средства в размере 8 млн тенге, поступивших от продаж билетов предстоящих концертов в Алматы и Астане, специальным фондам, которые активно ведут благотворительную деятельность в Казахстане.
Так, 5 млн тенге от концерта в Астане перечислят общественным фондам "Сан адам", "Безмолвный мир", "Қазақ соқырлар қоғамы". Средства в размере 3 млн тенге, поступившие от концерта в Алматы, будут перечислены Общественному объединению детства и юношества "Айналайын" в Жамбылской области, Общественному фонду "Карлыгаш" в Талдыкорган", – сообщается в пресс-релизе организаторов концерта в Астане.
Напомним, что столичное выступление певца пройдет сегодня, 12 декабря, на стадионе "Астана Арена". Начало – в 19.00.