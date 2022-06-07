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Кадровые назначения
Кайрат Нуртай назначен спецпредставителем Президента РК на комплексе "Байконур"

Распоряжением Главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Нуртай Кайрат Ырзакулович родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.

В 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им.К.И.Сатпаева по специальности инженер-механик, в 2006 году - университет им.Д. А. Кунаева по специальности юриспруденция, в 2019 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и получил степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

2006-2014 годы - старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором (корпус А) Канцелярии Президента Республики Казахстан;

2014-2015 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя акима города Шымкент.

В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима города Шымкент.

С июля 2021 года занимал должность акима Кармакшинского района Кызылординской области.

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