"Кайрат" официально объявил об уходе гендиректора клуба

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Алматинский "Кайрат" сообщил об изменениях в структуре клуба. Генеральный директор ФК "Кайрат" Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию, передает Sports.kz
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"Мы благодарны Алишеру за его работу, в течение двух последних сезонов он успешно проявлял себя на занимаемой должности. Под его руководством было выполнено множество поставленных задач. Алишер зарекомендовал себя как профессионал своего дела, ответственный и креативный руководитель, с фундаментальным футбольным образованием и большой любовью к футболу. Покинуть клуб было его собственным решением, которому мы решили не препятствовать и дать ему возможность развиваться дальше в своей карьере. Со своей стороны, я бы хотел пожелать Алишеру удачи и искренне поблагодарить за совместно проделанную работу", – сказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.
Отмечается, что исполняющим обязанности генерального директора алматинского "Кайрата" официально назначен казахстанский специалист Марат Баймуханов.
Марат Буркитович – специалист, имеющий долгий опыт работы в системе футбольного клуба "Кайрат". Карьера в структуре алматинского клуба началась в 2015 году, где в течение последних четырех лет он трудился на должностях начальника команды и директора департамента административно-хозяйственных дел.
Является кандидатом педагогических наук, защитив степень в Академии Педагогических Наук СССР, НИИ общего и среднего образования в городе Москва.