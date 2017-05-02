"Кайрат" прервал семиматчевую победную серию "Астаны"

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая на обновленной "Астана Арене", закончилась со счетом 1:1. При этом после первого тайма хозяева уступали в один мяч.
Первыми счет в матче открыли гости. На 35-й минуте полузащитник "Кайрата" Исламбек Куат точно пробил с метров 25-30. "Астана" сумела отыграться в концовке игры. На 87-й минуте Срджан Граховац спас команду от поражения.
Таким образом, "Кайрат" прервал победную серию "Астаны", которая насчитывала семь игр. Подопечные Кахабера Цхададзе набрали 19 очков, отставая на четыре балла от лидирующей в турнирной таблице столичной команды, у которой есть игра в запасе.
"Кайрат" остается единственной командой в сезоне, идущей без поражений.
Встреча команд, прошедшая на обновленной "Астана Арене", закончилась со счетом 1:1. При этом после первого тайма хозяева уступали в один мяч.
Первыми счет в матче открыли гости. На 35-й минуте полузащитник "Кайрата" Исламбек Куат точно пробил с метров 25-30. "Астана" сумела отыграться в концовке игры. На 87-й минуте Срджан Граховац спас команду от поражения.
Таким образом, "Кайрат" прервал победную серию "Астаны", которая насчитывала семь игр. Подопечные Кахабера Цхададзе набрали 19 очков, отставая на четыре балла от лидирующей в турнирной таблице столичной команды, у которой есть игра в запасе.
"Кайрат" остается единственной командой в сезоне, идущей без поражений.