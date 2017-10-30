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​«Кайрат» преткновения
Аскар Бейсенбаев

Возможно, столичный клуб собирался отметить свое очередное чемпионство уже в субботу. Но против этого явно выступали игроки «Кайрата», которые и сами не прочь завоевать титул лучшей команды страны, хотя шансы у них для этого все же призрачные. Даже учитывая тот факт, что алматинцы сократили до минимума отставание от лидеров нынешнего первенства, понятно, что в последнем туре, который пройдет 5 ноября, «Астана» на своей арене постарается добиться нужной победы над уральским «Акжайыком» и, по всей вероятности, станет в четвертый раз чемпионом Казахстана.

Тем не менее нужно отметить и «Кайрат». Алматинцы с приходом нового тренера, испанского специалиста Карлоса Феррера, показывают просто отличный футбол, обыгрывая всех подряд в национальном первенстве. Не пожалели они и столичную дружину (которой, в свою очередь, заметим, приходится нелегко в связи с участием в еврокубках), обыграв ее со счетом 2:0, причем на «Астана-Арене». Оба гола гос­ти забили во втором тайме: на 71-й мин отличился Айбол Абикен, а на 89-й – Жерар Гоу. В нынешнем году «Кайрат» вообще стал камнем преткновения для астанинцев. В четырех очных встречах «Астана» потерпела 3 поражения и 1 игру свела вничью, при этом разница мячей – 8-1 в пользу алматинцев.

Впрочем, оставим интригу в борьбе за первое место и обратим взор на команды, претендующие на последнюю путевку в Лигу Европы в следующем сезоне. Понятно, что «Астана», «Кайрат» и шымкентский «Ордабасы» (уже завоевавший «бронзу») гарантированно выступят в континентальных турнирах (победитель выступит в Лиге чемпионов), а вот кто же станет четвертым?

Так, костанайский «Тобол» на выезде упустил победу над карагандинским «Шахтером», хотя и вел по ходу встречи 0:1, а у соперника был удален один игрок. «Горняки» собрались, забили ответный гол и свели игру к ничьей – 1:1. Можно сказать, что этим обстоятельством воспользовался павлодарский «Иртыш», который в гостях обыграл кокшетауский «Окжетпес» – 2:1 и поднялся на заветное 4-е место. Именно «Тобол» и «Иртыш» ведут борьбу за последний билетик в Европу, а кому из них повезет – узнаем уже совсем скоро.

Зато мы уже точно можем узнать неудачников этого сезона, которые покидают элитный дивизион. Если тому же «Окжетпесу» уже ничего не светило, то «Тараз» еще какие-то надежды имел. Жамбыльцы, которые в принципе (соразмерно своему бюджету и мастерству игроков) выступали относительно неплохо в чемпио­нате, в последних турах были подкошены известием о том, что с них сняли по решению ФИФА 6 очков за долги перед одним из легионеров. Южане так и не смогли оправиться и потерпели несколько поражений (в последней игре уступили «Атырау» на выезде – 2:3). И теперь вместе с кокшетаусцами будут выступать в Первой лиге.

Компанию двум вышеназванным командам (согласно турнирной таблице) могут составить «Актобе», обыгравший на своем поле «Ордабасы» – 2:0, и «Акжайык», дома сыгравший
вничью с кызылординским «Кайсаром» – 0:0. Одна из этих дружин должна по окончании турнира КПЛ провести переходной матч с третьим по силе клубом Первой лиги. С большей вероят­ностью за выживание будет бороться клуб из Уральска, так как в последнем туре он будет биться в столице с претендующей на чемпионство «Астаной». При всем уважении к западноказахстанцам (которые еще уступают и по разнице забитых и пропущенных мячей актюбинцам), они вряд ли повторят подвиг библейского Давида, повергшего из пращи Голиафа. Хотя... чего в жизни не бывает... Это же футбол, и он интересен болельщикам прежде всего своей непредсказуемостью.


Турнирная таблица. Премьер-лига.

М Команда И В Н П Г О

1 «Астана» 32 24 4 4 72–21 76

2 «Кайрат» 32 22 9 1 72–26 75

3 «Ордабасы» 32 17 4 11 41–35 55

4 «Иртыш» 32 11 12 9 34–32 45

5 «Тобол» 32 11 11 10 34–26 44

6 «Шахтер» 32 12 4 16 36–49 40

7 «Кайсар» 32 10 9 13 29–36 39

8 «Атырау» 32 10 8 14 34–52 35

9 «Актобе» 32 8 9 15 36–43 33

10 «Акжайык» 32 7 9 16 29–45 30

11 «Тараз» 32 8 8 16 29–49 26

12 «Окжетпес» 32 7 3 22 26–58 24

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