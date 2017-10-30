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«Кайрат» преткновения
Аскар Бейсенбаев
Возможно, столичный клуб собирался отметить свое очередное чемпионство уже в субботу. Но против этого явно выступали игроки «Кайрата», которые и сами не прочь завоевать титул лучшей команды страны, хотя шансы у них для этого все же призрачные. Даже учитывая тот факт, что алматинцы сократили до минимума отставание от лидеров нынешнего первенства, понятно, что в последнем туре, который пройдет 5 ноября, «Астана» на своей арене постарается добиться нужной победы над уральским «Акжайыком» и, по всей вероятности, станет в четвертый раз чемпионом Казахстана.