Кайрат Сарыбай вручил верительные грамоты Президенту Республики Словения
Марат Манаспаев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай вручил верительные грамоты Президенту Республики Словения Боруту Пахору, сообщает Kazpravda.kz.
В ходе церемонии казахстанский дипломат передал приветствия Президента Нурсултана Назарбаева словенскому лидеру.
Кайрат Сарыбай отметил заинтересованность Казахстана в расширении взаимных инвестиций и подчеркнул важность предстоящей в 2017 году международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, которая может стать эффективной площадкой для участия словенских компаний. А также подчеркнул, что новая экономическая политика "Нұрлы жол" и вторая фаза Программы индустриально-инновационного развития могут придать импульс участию словенских компаний в инфраструктурных проектах в РК.
В свою очередь Б. Пахор выразил благодарность за теплые приветствия Президента Казахстана и отметил, что Любляна придает большое значение казахстанско-словенским отношениям. Президент Словении высоко оценил состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего развития. Особое внимание было уделено вопросам укрепления научных и культурных обменов между двумя странами.
В заключение Президент Словении Б. Пахор выразил наилучшие пожелания Главе государства Нурсултану Назарбаеву и пригласил его посетить с официальным визитом Словению в удобное для него время.