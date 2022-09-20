Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб Казахтелекому

В ходе судебного процесса по уголовному делу Кайрата Сатыбалдыулы один из адвокатов заявил о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Помимо Сатыбалдыулы на скамье подсудимых еще четверо фигурантов: Конурбаев, Муравьев, Бекетов и Мухамеджанулы.

Председательствующий судья Нурлан Баяхметов сообщил, что суду адвокатом представлено медиативное соглашение. Он же попросил донести до суда информацию об обстоятельствах появления этого медиативного соглашения, о чем оно и для чего представлено суду.

"Мы заключили медиативное соглашение между АО "Казахтелеком" и моими подзащитными – Бекетовым, Конырбаевым, Мухамеджанулы и Муравьевым… так как статья подпадает под прекращение за примирением сторон. Сущность в том, что мои подзащитные Бекетов, Мухамеджанулы, Конырбаев и Муравьев согласны с обвинением, признают вину в полном объеме, в том числе в нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Кайрата Сатыбалдыулы эта сумма была возмещена", – сообщил адвокат подсудимых.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении этих преступлений был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

15 марта суд в Нур-Султане санкционировал его арест.

В конце августа этого года Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств Казахтелекома и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.