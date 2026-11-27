Фото: акимат Алматы

Команда вновь рассчитывает на поддержку болельщиков на Центральном стадионе.



Накануне «Кайрат» одержал первую победу на общем этапе турнира, обыграв шведский «Мьельбю» со счётом 1:0. Встреча состоялась 26 ноября в Алматы.



Единственный гол на 14-й минуте забил Еркин Тапалов после передачи Марка Гуаля. Благодаря этой победе команда набрала пять очков по итогам четырёх матчей. Ранее алматинцы сыграли вничью с итальянской «Аталантой» на выезде - 1:1.



Впереди у «Кайрата» еще один важный матч на домашнем поле. Болельщики смогут поддержать команду 10 декабря.