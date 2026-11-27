10 декабря алматинский «Кайрат» проведет следующий домашний матч общего этапа Лиги конференций УЕФА. Соперником станет румынский клуб «Университатя Крайова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы
Команда вновь рассчитывает на поддержку болельщиков на Центральном стадионе.
Накануне «Кайрат» одержал первую победу на общем этапе турнира, обыграв шведский «Мьельбю» со счётом 1:0. Встреча состоялась 26 ноября в Алматы.
Единственный гол на 14-й минуте забил Еркин Тапалов после передачи Марка Гуаля. Благодаря этой победе команда набрала пять очков по итогам четырёх матчей. Ранее алматинцы сыграли вничью с итальянской «Аталантой» на выезде - 1:1.
Впереди у «Кайрата» еще один важный матч на домашнем поле. Болельщики смогут поддержать команду 10 декабря.