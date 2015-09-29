Свежий выпуск «Кайрат» все ближе к чемпионству Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Одно из самых интересных противостоя­ний наблюдается в чемпионате страны по футболу в Премьер-лиге между «Кайратом», «Астаной» и «Актобе». За 5 туров до окончания первенства алматинцы на 7 очков опережают своих основных соперников, но при этом у столичного клуба остается игра в запасе, и он может сократить отставание от лидеров до 4 очков.

В ходе центрального матча прошедшего тура «Кайрат» в Алматы принимал «Актобе» и одолел со счетом 2:1. Хозяева забили 2 гола уже к 13-й минуте – отличились Исаэль и Жерар Гоу. Западноказахстанцы смогли отквитать один мяч на 68-й минуте усилиями Данило, но развить успех так и не смогли, возможно, еще и потому, что доигрывали встречу вдесятером.

В это же время довольно неожиданное поражение в гостях потерпела «Астана» – со счетом 1:2 от «Иртыша». Да, павлодарская дружина сейчас как никогда сильна на своем поле (дома они обыгрывают почти всех), но ведь столичный клуб нынче участник Лиги чемпионов. Возможно, игра на три фронта (в европейском кубке, в первенстве и Кубке страны) и играет злую шутку с дружиной из главного города страны.

Ну и в оставшейся игре первой шестерки первенства между «Атырау» и шымкентским «Ордабасы» был зафиксирован счет 1:3 в пользу гостей. На гол «нефтяника» Александра Симчевича южане ответили тремя голами Эдина Юнузовича.

В Кокшетау встречались два лидера команд второй шестерки. К разочарованию местных болельщиков, «Окжетпес» со счетом 1:2 уступил костанайскому «Тоболу». В это же время усложнил себе задачу остаться в Премьер-лиге карагандинский «Шахтер». Он на выезде проиграл «Таразу» со счетом 0:2 и теперь делит последнее место с кызылординским «Кайсаром», который, кстати, одержал победу у себя дома – 3:1 над талдыкорганским «Жетысу».



