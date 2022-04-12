В минувшие выходные завершился очередной тур первенства страны по футболу среди команд Премьер-лиги.

Весьма необычные результаты были зафиксированы в субботу и воскресенье на футбольных полях Казахстана, где лидеры дружно уступили свои позиции, позволив карагандинцам догнать, а алматинцам – и вовсе обойти себя. Мы говорим, конечно же, о действующем чемпионе страны – костанайском «Тоболе» и неожиданно прытко стартовавшем актауском «Каспие». И если с командой, представляющей Мангистаускую область, относительно понятно – «Каспий» выступал в гостях против алматинского «Кайрата» и прогнозируемо уступил со счетом 0:1, то вот разгрома «Тобола» в Шымкенте мало кто ожидал.

Да, костанайцы априори могли проиграть, но не со счетом 3:1, казалось бы... А все дело в удалении защитника гостей Александра Марочкина на 21-й минуте. Он нарушил правила, за что и получил крас­ную карточку, а еще «заработал» пенальти в ворота своей команды, который реализовал полузащитник молодежной сборной Казахстана Эльхан Астанов.

«Тобол» нашел в себе силы отыграть один мяч усилиями форварда сборной Узбекистана Игоря Сергее­ва на 41-й минуте, но на большее его не хватило. На 44-й французско-тоголезский футболист Серж Ньюадзи вновь вывел «Ордабасы» вперед, а на 85-й он, оформив дубль, поставил точку во встрече.

Порадовал своих болельщиков карагандинский «Шахтер», дома разгромивший «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 5:1. Стоит отметить, что «горняки» по потерянным очкам являются лидерами первенства. Если они победят в игре, которая имеется у них в запасе, то могут «забраться» на первое место, сместив оттуда и «Кайрат».

В гонку за лидерами устремилась «Астана», в очередном туре на своем поле одолевшая «Тараз» со счетом 2:1. Столичный клуб одержал уже третью победу подряд. А в остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: туркестанский «Туран» на своем поле принимал петропавловский «Кызыл-Жар» и разошелся с миром 0:0, «Аксу» из Павлодарской облас­ти не смог сдержать гостивший у него «Актобе» и уступил со счетом 1:2. И, наконец, в западном дерби «Атырау» дома сразился с уральским «Акжайыком» и проиграл со счетом 0:1.