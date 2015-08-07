"Кайрат" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Фото с сайта ФК "Кайрат"
Футболисты алматинского "Кайрата" вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
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Это произошло после того, как подопечные Владимира Вайсса сыграли вничью с шотландским "Абердином" в ответном матче третьего квалификационного раунда турнира. Встреча в Абердине завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме преимуществом владели хозяева, но в итоге они смогли нанести всего один точный удар по воротам Владимира Плотникова. "Кайрат" же, который действовал на контратаках, ответил тремя точными выстрелами.
Второй тайм начался по схожему сценарию первых 45 минут: "Абердин" действовал первым номером, а алматинская команда играла на контратаках. Однако на 59-й минуте шотландская команда не уследила за ивуарийским форвардом "Кайрата" Жераром Гоу, который переиграл вратаря "Абердина" Дэнни Уорда и вывел алматинцев вперед.
Отыграться хозяевам удалось на 84-й минуте. Футболисты "Абердина" смогли завершить голом заработанный штрафной удар. Мяч на свой счет записал Кенни Маклин.
Напомним, что в первой игре, которая прошла в Алматы, "Кайрат" победил
"Абердин" со счетом 2:1.