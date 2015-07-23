Спорт
"Кайрат" вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
Алматинский "Кайрат", обыграв по сумме двух матчей армянский "Алашкерт", вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ответная встреча второго раунда, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Футболисты "Алашкерта" вышли вперед на 28-й минуте усилиями Арарата Аракеляна, точно пробившего со штрафного. Однако "Кайрат" еще до перерыва сумел отыграться – в компенсированное время отличился Жерар Гоу.

Во втором тайме все тот же Гоу имел шанс вывести вперед уже "Кайрат", но после паса Деспотовича он пробил головой в падении мимо ворот. В ответ хозяева создали пару голевых моментов, но голкипер алматинцев Владимир Плотников спасал команду. Но хозяева добились своего в самой концовке. На четвертой добавленной минуте Араужо Дос Сантос принес победу "Алашкерту".

Напомним, что первый матч между командами, прошедший в Алматы, завершился со счетом 3:0 в пользу казахстанской команды. Тем самым "Кайрат" победил с общим счетом 4:2 и прошел дальше.

Следующим соперником "Кайрата" по Лиге Европы станет победитель в паре между хорватской "Риекой" и шотландским "Абердином".

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