Кайрата Нуртаса обвинили в покупке образовательного гранта

Доцент Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Мырзантай Жакып обвинил известных казахстанских артистов Мейрамбека Беспаева, Кайрата Нуртаса и Жанар Дугалову в покупке магистерских грантов, передает BNews.kz.
Об этом он рассказал в эфире телеканала КТК. По словам доцента, ежегодно на каждую магистерскую профессию выделяется 10-20 грантов, треть из них присваивается артистам эстрады. Преподаватель считает это несправедливым, поскольку звездные студенты не посещают занятия.
"Среди грантников есть всеми любимые Мейрамбек Беспаев, Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова. За два года ни одного из них я не видел на своих лекциях. Если они приходят в университет, то делают из этого события отдельный праздник. Какой это праздник? Это нормально, они студенты и должны посещать занятия. Вместо того чтобы сидеть за партой в аудитории, они попивают чай с ректором или проректором. А затем нам поступают распоряжения, чтобы мы им поставили пятерки. Отказывать нельзя, иначе лишат работы", – заявил доцент.
В свою очередь певец Мейрамбек Беспаев публично ответил на критику.
"Есть люди, которые не могут разделить чужое счастье. Я не собираюсь отнимать чужое место и подаваться в доценты, у меня есть свое место в творчестве. Могу сказать одно: перед поступлением в ЕНУ я учился и в других университетах, всегда совершенствовал свои знания. Грант я получил своими силами", – написал певец на своей странице в Instagram.
Отметим, что преподаватели ЕНУ и певец Кайрат Нуртас отказались давать свои комментарии. А менеджер Жанар Дугаловой Нуржауан опровергла обвинения.
"По возможности Жанар ходила в университет, диплом она не покупала", – отметила представитель исполнительницы. Добавим, что вопрос о том, как часто популярная певица посещала занятия, остался без ответа.