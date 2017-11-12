Казах-полицейский из Нью-Йорка одержал 13-ю победу на профи-ринге

Боксер из США, уроженец Казахстана Димаш Ниязов одержал победу над американцем Агустином Маурасом, сообщает vesti.kz.
"Бой состоялся в андеркарде вечера бокса на бруклинской арене Barclays Center, где главным станет поединок экс-чемпиона мира американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) и его небитого соотечественника Луиса Ариаса (18-0, 9 КО)", – говорится в информации.
Поединок Ниязова был запланирован на шесть раундов и завершился в пятом его победой техническим нокаутом. Для 28-летнего боксера эта победа стала 13-й в профи, также в его активе есть три ничейных результата.
Напомним, в обычной жизни Ниязов работает полицейским в Бруклине – одном из самых крупных районов Нью-Йорка.
По данным Boxrec, Ниязов – гражданин США. Он выступает в легком весе и занимает 31-е место в рейтинге американских боксеров от Boxrec.
