«Казахфильм» провёл переговоры на международном кинорынке в Пусане

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Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова провела встречи с представителями зарубежных кинокомпаний и кинофестивалей в рамках Asian Contents & Film Market 2026 в Пусане (Республика Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Asian Contents & Film Market (ACFM) – международный кинорынок, который ежегодно проходит в рамках Пусанского международного кинофестиваля.

Киностудию на мероприятии представили Мадина Нусипбекова и Асем Рамазанова. Встречи состоялись с представителями киноиндустрии Южной Кореи, Монголии, Индии, Швеции, США, России и Кыргызстана.

Индийская киностудия Ramoji Film City выразила заинтересованность в совместном производстве комедийного фильма. Представители кинофестиваля Tribeca и Московского международного кинофестиваля запросили материалы новых казахстанских картин для рассмотрения возможности их включения в фестивальные программы.

Компании Bök Content и Sunrise Media Group, а также организаторы Asiatiska Film Festival рассматривают возможность приобретения прав на показ казахстанских фильмов.

Кроме того, зарубежные партнёры проявили интерес к использованию казахстанских локаций и производственных возможностей киностудии «Казахфильм» для организации съёмок.

Участие в ACFM открывает дополнительные возможности для развития международного сотрудничества, совместного кинопроизводства, продвижения казахстанских фильмов на зарубежных рынках и их участия в международных кинофестивалях, отметили в Минкультуры.



