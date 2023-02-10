Казахи Стамбула отправили помощь почти на 160 тысяч долларов пострадавшим от землетрясений

Казахи Стамбула направляют помощь пострадавшим от землетрясений в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Скриншот с видео МИД РК

Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле, наши граждане и студенты, проживающие в городе, а также местная казахская диаспора активно участвуют в отправке гуманитарной помощи в регионы Турции, пострадавшие от разрушительных землетрясений.

«К настоящему времени была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тысяч долларов США. В частности, в регион направляются такие необходимые вещи, как детское питание, детская одежда, подгузники, продовольствие, теплая одежда, одеяла и другое. Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями», – отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам за помощь, оказываемую нашей страной братской Турции.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.