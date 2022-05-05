Казахмыс поддержит развитие Улытауской области

Вчера Президентом Касым-Жомарт Токаевым подписан Указ о создании новых областей на карте Республики Казахстан. Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.
Для поддержания развития вновь созданной Улытауской области группа компаний «Казахмыс» приняла решение о перерегистрации юридического адреса в город Жезказган Улытауской области следующих компаний:
- ТОО «Корпорация Казахмыс»
- АО «Казахмыс Коппер»
- ТОО «Казахмыс Барлау»
- ТОО «Казахмыс Энерджи»
- ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
- ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
- ТОО «Казахмыс Девелопмент»
- ТОО «Казахмыс Прогресс»
- ТОО «KAZ GREEN ENERGY»
Ранее эти подразделения были зарегистрированы в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда и поселке Топар.
Данное решение обусловлено оказанием поддержки новому территориальному образованию нашей страны с помощью дополнительных налоговых отчислений от предприятий, дислоцированных в данном регионе.
Совместными усилиями с государством предприятия группы «Казахмыс» продолжат свой активный вклад в развитие регионов и усиления корпоративной социальной ответственности перед жителями городов, где находятся основные производственные площадки «Казахмыс» - Жезказган, Балхаш и Караганда.