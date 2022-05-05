Свежий выпуск
Казахмыс поддержит развитие Улытауской области

Вчера Президентом Касым-Жомарт Токаевым подписан Указ о создании новых областей на карте Республики Казахстан. Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Для поддержания развития вновь созданной Улытауской области группа компаний «Казахмыс» приняла решение о перерегистрации юридического адреса в город Жезказган Улытауской области следующих компаний:

  • ТОО «Корпорация Казахмыс»
  • АО «Казахмыс Коппер»
  • ТОО «Казахмыс Барлау»
  • ТОО «Казахмыс Энерджи»
  • ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
  • ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
  • ТОО «Казахмыс Девелопмент»
  • ТОО «Казахмыс Прогресс»
  • ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

Ранее эти подразделения были зарегистрированы в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда и поселке Топар.

Данное решение обусловлено оказанием поддержки новому территориальному образованию нашей страны с помощью дополнительных налоговых отчислений от предприятий, дислоцированных в данном регионе.

Совместными усилиями с государством предприятия группы «Казахмыс» продолжат свой активный вклад в развитие регионов и усиления корпоративной социальной ответственности перед жителями городов, где находятся основные производственные площадки «Казахмыс» - Жезказган, Балхаш и Караганда.

Популярное

Все
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Равнение на лучших
Ресурсная база устойчивого развития
По воле народа
За незаконный кредит – реальный срок
Медальон памяти
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Свежий выпуск
Канал перекрыт
Свежий выпуск
Вновь сменился лидер
Свежий выпуск
«Затаив дыхание»
Свежий выпуск
Окончательный состав

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]