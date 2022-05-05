Казахмыс поддержит развитие Улытауской области

Вчера Президентом Касым-Жомарт Токаевым подписан Указ о создании новых областей на карте Республики Казахстан. Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Для поддержания развития вновь созданной Улытауской области группа компаний «Казахмыс» приняла решение о перерегистрации юридического адреса в город Жезказган Улытауской области следующих компаний:

ТОО «Корпорация Казахмыс»

АО «Казахмыс Коппер»

ТОО «Казахмыс Барлау»

ТОО «Казахмыс Энерджи»

ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»

ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

ТОО «Казахмыс Девелопмент»

ТОО «Казахмыс Прогресс»

ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

Ранее эти подразделения были зарегистрированы в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда и поселке Топар.

Данное решение обусловлено оказанием поддержки новому территориальному образованию нашей страны с помощью дополнительных налоговых отчислений от предприятий, дислоцированных в данном регионе.

Совместными усилиями с государством предприятия группы «Казахмыс» продолжат свой активный вклад в развитие регионов и усиления корпоративной социальной ответственности перед жителями городов, где находятся основные производственные площадки «Казахмыс» - Жезказган, Балхаш и Караганда.