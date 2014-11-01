"Казахмыс" завершил реорганизацию и сменил название
Группа "Казахмыс" сообщила о завершении реорганизации и смене названия, передает Kazpravda.kz.
"Группа "Казахмыс" сообщает о том, что удовлетворены все условия сделки по передаче активов. Таким образом, завершена реорганизация, объявленная 27 февраля 2014 года и одобренная независимыми акционерами 15 августа 2014 года", – говорится в распространенном пресс-релизе.
После реорганизации, отмечают в пресс-службе, публичная компания сохранит производственные активы в Восточном Казахстане, рудник Бозымчак в Кыргызстане, а также основные проекты по расширению производства – Бозшаколь, Актогай и Коксай. Предприятия Карагандинской, Жезказганской и Балхашской производственных площадок будут переданы частной компании Cuprum Holding.
Публичная компания будет переименована из Kazakhmys PLC в KAZ Minerals PLC, смена названия вступит в силу с момента регистрации, запланированной на 31 октября. Активы, переданные Cuprum Holding, сохранят за собой название "Казахмыс".
Как было отмечено в циркуляре для акционеров от 23 июля 2014 года, по завершении реорганизации Эдуард Огай выйдет из состава совета директоров и не будет являться директором или сотрудником группы KAZ Minerals. Огай займет пост генерального управляющего директора Cuprum Holding. Финансовый директор Эндрю Саузам войдет в совет директоров в качестве исполнительного директора KAZ Minerals PLC с 1 ноября 2014 года.
"Это – исторический день в развитии нашей компании. KAZ Minerals – это быстрорастущая медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания имеет хорошие позиции для реализации наших основных проектов роста – Бозшаколь и Актогай, ввод которых в эксплуатацию станет знаковым событием не только для компании, но и для отечественной горнорудной отрасли. Уверен, что у нас отличные перспективы, мы планомерно реализуем нашу стратегию", – цитирует пресс-служба генерального управляющего директора группы Олега Новачука.
Kazakhmys PLC (после переименования – KAZ Minerals PLC) – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания – один из ведущих производителей меди в Казахстане, владеет 5 действующими рудниками и 4 обогатительными фабриками. Общий объем производства катодной меди от продолжающейся деятельности в 2014 году ожидается на уровне 80–85 тыс. тонн.
KAZ Minerals также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве попутной продукции. Группа реализует 2 основных проекта роста – Бозшаколь и Актогай. Третий проект – Коксай – находится на стадии концептуальной проработки. Согласно указанной на сайте копании информации, данные проекты роста обеспечат один из самых динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2013 году пересчитанные доходы от реализации группы от продолжающейся деятельности составили $933 млн при показателе EBITDA в $389 млн. В KAZ Minerals работают около 10 000 человек, главным образом, казахстанские граждане.